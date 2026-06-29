Video | Con su gol contra Japón, Martinelli rompió récord que tenía Pelé desde hace 68 años con Brasil

Todo apuntaba a que el tiempo reglamentario terminaría empatado. Los japoneses ya se alistaban para la prórroga. Los hinchas brasileños, entre tanto, mantenían la cara medio desesperada, medio decepcionada, que tuvieron durante gran parte del encuentro de 16avos de final del Mundial 2026 ante Japón, que hasta el minuto 90 iba 1-1.
Sin embargo, en Houston ocurrió algo que solo suele pasar en el Santiago Bernabéu. Por un minuto la Brasil de Carlo Ancelotti, el rey de las remontadas en la Liga de Campeones, jugó como si estuviera vestida de blanco Real Madrid. Endrick, futbolista que parece no es de los afectos del entrenador italiano –no le daba minutos en el cuadro merengue–, recuperó un balón cerca del área nipona e inició un ataque que, en apariencia, no tenía riesgo.