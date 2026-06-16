Video | En su partido 200 con Argentina, Messi igualó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales

Para él no era un partido cualquiera. Bueno, desde que siente que se acerca al final de su carrera, ningún juego con la Selección Argentina es “normal” para Lionel Messi, que el próximo 24 de junio cumplirá 39 años. Sin embargo, el debut mundialista en Norteamérica 2026, contra Argelia, tenía un ingrediente particular para el capitán de la albiceleste.
No solo porque podría ser su último debut en una Copa del Mundo. También porque ante el seleccionado africano, que cuenta en su arco con el hijo de Zinedine Zidane, Messi llegaba a 200 partidos con el seleccionado de su país: se convirtió en el tercero en la historia en superar los dos centenares de juegos con un equipo.