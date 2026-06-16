Video | En su partido 200 con Argentina, Messi igualó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales

Para él no era un partido cualquiera. Bueno, desde que siente que se acerca al final de su carrera, ningún juego con la Selección Argentina es “normal” para Lionel Messi, que el próximo 24 de junio cumplirá 39 años. Sin embargo, el debut mundialista en Norteamérica 2026, contra Argelia, tenía un ingrediente particular para el capitán de la albiceleste. No solo porque podría ser su último debut en una Copa del Mundo. También porque ante el seleccionado africano, que cuenta en su arco con el hijo de Zinedine Zidane, Messi llegaba a 200 partidos con el seleccionado de su país: se convirtió en el tercero en la historia en superar los dos centenares de juegos con un equipo.

Los otros son el portugués Cristiano Ronaldo, que el miércoles debutará en el Mundial contra Congo, quien lleva 228 encuentros disputados con el seleccionado luso, así como el jugador Bader Al-Mutawa, quien disputó 202 encuentros con el equipo nacional de Kuwait.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en los mundiales?

Messi, que busca convertirse en el primer argentino en saber cuánto pesa el trofeo de campeón del mundo durante dos ediciones consecutivas, salió lleno de ímpetu para el partido contra la Selección de Argelia en Kansas City.

Por eso, desde los primeros minutos del encuentro propuso asociaciones con los compañeros. Además, estuvo claro para definir: cuando iban 7 minutos marcó. Hubo gran festejo en el estadio. Sin embargo, el tanto no contó. El juez central del partido lo anuló por fuera de lugar del atacante del Inter Miami.

No obstante, Messi tuvo su festejo. Cuando iban 17 minutos recibió una pelota fuera del área. Vio mal parado al portero de Argelia, que mide 1,83 metros –no es el de mayor talla en su seleccionado–. Remató de media distancia. Tomó al arquero regresando, a contra pie. La pelota entró. Messi festejó como loco. El estadio se unió a su euforia. Con ese tanto, Lionel se metió en la pelea por ser el goleador histórico de los mundiales. El futbolista rosarino, que está jugando su sexta Copa del Mundo, llegó a 14 celebraciones con Argentina en el torneo más importante del fútbol y quedó a dos del alemán Miroslav Klose, máximo anotado histórico.

Sin embargo, el argentino superó a Kylian Mbappé. El atacante francés marcó doblete en el triunfo de su país contra Senegal este miércoles en Nueva York y llegó a 14 tantos. Estaban igualados. No obstante, Lionel anotó el segundo y el tercer tanto de los argentinos ante Argelia y llegó a 16 dianas. Con eso igualó al alemán Klose. Así las cosas, Messi logró festejar en su quinto Mundial. En Alemania 2006 marcó un tanto. En Brasil 2014 celebró 4 dianas. En Rusia 2018 solo marcó uno. En Qatar 2022, por su parte, puso la bola en la red en siete oportunidades.