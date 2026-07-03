Video | Argentina se vio “ahogada” ante Cabo Verde, pero pasó a octavos del Mundial 2026, ¿quién será su rival?

Hubo lágrimas en la tribuna del estadio de Miami en el partido entre Argentina y Cabo Verde. Algunas fueron de emoción. Otras de desahogo. Unas más –menos por la proporción de personas–, de trsiteza futbolera.
La felicidad la lloraron algunos aficionados argentinos que, al minuto 111, en plena prórroga, celebraron que, con un cabezazo de Cristian “El Cuti” Romero que se desvió en la mano de Diney, defensor del equipo africano y puso el 3-2 definitivo que les dio el paso a los octavos de final del Mundial de Norteamérica.