Video | Argentina se vio “ahogada” ante Cabo Verde, pero pasó a octavos del Mundial 2026, ¿quién será su rival?

Muchos aficionados suramericanos también usaron el llanto para desahogarse, para liberar la tensión que vivieron durante el encuentro ante Cabo Verde, la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. El elenco africano, que tuvo su debut mundialista en esta edición del torneo, reventó a la Argentina de Messi y compañía, vigentes campeones de la Copa, en el clima insufrible de Miami, donde el termómetro marcó 29 grados al final del partido, mientras que la humedad era del 75%. Los caboverdeanos, que tuvieron como gran figura al arquero Vozinha, un hombre de 41 años que juega en el Chaves de la segunda división del fútbol de Portugal, hicieron sufrir a Argentina desde el inicio hasta el final del encuentro.

Aunque los suramericanos dieron el primer golpe de la tarde-noche cuando Lionel Messi anotó, usando su capacidad para desaparecer de la marca de los rivales y aparecer donde menos se lo esperaba, Cabo Verde fue quien tuvo el control del partido. El representativo de la isla ubicada cerca de la costa de Senegal, salió con un bloque bajo que a los dirigidos por Lionel Scaloni les costó romper: recién cuando iban 29 minutos del primer tiempo fue cuando lograron romperlo con el tanto de Messi, quien llegó a siete celebraciones en este Mundial y se ratificó como goleador histórico del torneo con 20 festejos.

Cabo Verde se ratificó como la sorpresa del Mundial

Por un momento pareció que Argentina ganaría sin problema. Sin embargo, el calor de Miami desgastó físicamente a los futbolistas suramericanos, que para esta época del año suelen vivir el invierno austral y no están acostumbrados al golpe de la humedad.

En ese momento los jugadores de Cabo Verde, donde las temperaturas promedio del verano están entre 24 y 29 grados y la humedad oscila entre 73 y 79% , se mostraron enteros en la segunda parte. Ahí lograron la épica. Primero Deroy Duarte, un futbolista nacido en Rotterdam, Países Bajos, hace 27 años, anotó el tanto que puso el empate y llevó a los hinchas de Cabo Verde –los propios y los que se ganaron en la Copa–, con que podían eliminar al campeón defensor. El tiempo reglamentario –los 90 minutos–, terminó igualado a un tanto. Se pensó que Cabo Verde podía obligar a una definición por penaltis. Sin embargo, no fue así. Apenas iban dos minutos de la primera parte de la prórroga, Lisandro Martínez marcó el 2-1.

Los argentinos celebraron con euforia. Los rostros rojos de los jugadores en la cancha, combinaban con las caras alegres de los aficionados en las tribunas, que un par de minutos antes se veían con las manos en la cabeza, suspirando, con las uñas entre la boca.