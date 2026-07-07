Segunda serie de penales que Colombia falla en un Mundial: esta vez se despide de Norteamérica

Tras un partido intenso, en el que Colombia tuvo dos opciones claras con Jhon Lucumí de cabeza que dio en el palo, y una de Jaminton Campaz que lo perdió solo frente al arco de Suiza, los cafeteros se fueron a los lanzamientos de tiro penal.

Era la segunda vez que Colombia llegaba a una definición en un Mundial desde los penales; la primera había sido en Rusia 2018, cuando en octavos de final se midieron a Inglaterra, con el que empataron 1-1, y por ello se fueron a los lanzamientos de tiro penal.

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En esa ocasión, Harry Kane había marcado para Inglaterra a los 57 de penal y Yerry Mina igualó las acciones en el tiempo de reposición 90+3’. Tras el alargue, el marcador no cambió y el clasificado se tuvo que determinar por los penales.

En los lanzamientos, Colombia perdió 4-3, luego que Mateus Uribe y Carlos Bacca perdieron los tiros de penal que cobraron.

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Ahora, en Norteamérica, tras igualar 0-0 ante Suiza, Colombia tuvo que definir desde el punto penal, pero en esta ocasión fueron Dávinson Sánchez y Juan Camilo Cucho Hernández los que fallaron y los dirigidos por Néstor Lorenzo le dicen adiós al Mundial.

De esta manera, los cafeteros igualan lo hecho en las ediciones de Italia 1990 y Rusia 2018, cuando avanzaron hasta octavos de final. La presentación en Brasil 2014 sigue siendo la más importante para los colombianos, que avanzaron hasta cuartos de final.

Suiza se medirá a Argentina, en busca del paso a la semifinal, mientras que en las otras llaves Francia se enfrentará a Marruecos, España contra Bélgica y Noruega contra Inglaterra.