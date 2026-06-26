¡Un abrazo de total desahogo! Así reaccionó Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, al pitazo final en la victoria ante Alemania

Un día después de la histórica victoria del pasado jueves 25 de junio de Ecuador 2-1 sobre Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siguen saliendo a la luz imágenes y vídeos de la gloria, el júbilo y la alegría que se vivió en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey por parte de los ecuatorianos. En el recinto había más de 80.000 almas; sin embargo, existía un hombre en específico que fue apuntado durante la semana y sufrió como nadie el triunfo de la Tricolor, es es Sebastián Beccacece.
El director técnico argentino es apuntado constantemente por la prensa ecuatoriana que lo encasilla como un entrenador inadecuado para esta generación dorada del fútbol en este país. También hay que decir que Becaccece no tuvo suerte en los primeros dos partidos de la fase de grupos mundialista, pues Ecuador le jugó de tú a tú a Costa de Marfil, estrellando incluso, ¡3 balones en los palos!, mientras que en el 0-0 ante Curazao, la gran actuación del guardameta centroamericano con 15 atajadas le negó el grito sagrado de gol al conjunto amarillo.