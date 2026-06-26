¡Un abrazo de total desahogo! Así reaccionó Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, al pitazo final en la victoria ante Alemania

Un día después de la histórica victoria del pasado jueves 25 de junio de Ecuador 2-1 sobre Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siguen saliendo a la luz imágenes y vídeos de la gloria, el júbilo y la alegría que se vivió en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey por parte de los ecuatorianos. En el recinto había más de 80.000 almas; sin embargo, existía un hombre en específico que fue apuntado durante la semana y sufrió como nadie el triunfo de la Tricolor, es es Sebastián Beccacece. El director técnico argentino es apuntado constantemente por la prensa ecuatoriana que lo encasilla como un entrenador inadecuado para esta generación dorada del fútbol en este país. También hay que decir que Becaccece no tuvo suerte en los primeros dos partidos de la fase de grupos mundialista, pues Ecuador le jugó de tú a tú a Costa de Marfil, estrellando incluso, ¡3 balones en los palos!, mientras que en el 0-0 ante Curazao, la gran actuación del guardameta centroamericano con 15 atajadas le negó el grito sagrado de gol al conjunto amarillo.

Durante la semana previa al último compromiso de la primera fase contra Alemania, Beccacece mencionó en rueda de prensa: “si no clasificamos, me iré. No logré aún ganarme el cariño del pueblo ecuatoriano”. Las palabras, por el momento, tuvieron el efecto contrario, Ecuador ganó ante los teutones y logró la victoria más importante en la historia de este seleccionado. Puede leer: Ecuador hizo la tarea y venció a Alemania para seguir con vida en el Mundial de Norteamérica En el momento exacto en que la árbitro estadounidense del partido, Tori Penso, se llevó el silbato a la boca para dar por concluida la victoria de Ecuador, Sebastián saltó de alegría y se abrazó con sus ayudantes y jugadores para posteriormente dejar una imagen memorable: el flaco de pelo largo y rubio que es el técnico de Ecuador saltó hacia la tribuna y se abrazó con su mujer y sus hijos, dejando claro que su familia es la que lo sostiene en los momentos de mayor incertidumbre.

Ya en el pospartido, Beccacece mencionó que “esto es para el Ecuador, los jugadores le regalaron una alegría”. También enfatizó que durante la semana el rock nacional argentino le ayudó a sobrellevar las cargas mentales por los malos resultados obtenidos y recordó a su padre: “El rock nacional me dio mucha fuerza estos días. El Ángel de la Soledad no escucha lo que oye, va para adelante. La vida te regala estos momentos para compartir en familia. Falta el viejo, estará gritando arriba”, afirmó Beccacece. Lea también: Paraguay firmó el empate sin goles ante Australia y espera clasificarse a 16avos como mejor tercero del grupo D Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas