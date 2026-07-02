La dolorosa razón por la que Koeman renunció a la dirección técnica de Países Bajos: “Hay cosas más importantes que el fútbol”

Al día siguiente de la eliminación de Países Bajos de los dieciseisavos de final del Mundial, tras perder 3-2 en penales contra Marruecos, Ronald Koeman anunció su dimisión como seleccionador neerlandés a través de un mensaje en Instagram.

“Anoche tomé la decisión de poner fin a mi etapa como seleccionador de la selección nacional de Países Bajos”, dijo Koeman en un comunicado publicado.

El exdefensor central de 63 años llevaba en el cargo desde 2023, luego de un primer pasaje en el banquillo “oranje” entre 2018 y 2020.

Países Bajos quedó eliminada del Mundial el lunes por la noche tras perder en la tanda decisiva de penales frente a Marruecos, luego de que el partido acabara con empate a un gol al término del periodo reglamentado y la prórroga.

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“Todos compartíamos el sueño de hacer historia en este Mundial, pero nos quedamos cortos”, añadió Koeman en su mensaje.

“Nadie está más decepcionado que yo. Como seleccionador, la responsabilidad recae finalmente sobre mí”, insistió el director técnico de un país que llegó a Norteamérica como uno de los favoritos y dispuesto a ganar el trofeo de una vez tras tres finales perdidas (1974, 1978 y 2010).

Luego, explicó que el delicado estado de salud de su mujer hizo que tomara la decisión.