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La dolorosa razón por la que Koeman renunció a la dirección técnica de Países Bajos: “Hay cosas más importantes que el fútbol”

La Selección de Países Bajos quedó eliminada del Mundial tras perder por la tanda de penales ante Marruecos. Ronald Koeman estaba a cargo del equipo europeo desde 2023.

  • El balance de Ronald Koeman en su segundo ciclo con la Selección de Países Bajos cerró de forma definitiva con un registro de 24 victorias, 9 empates y 11 derrotas en 44 partidos dirigidos. FOTO AFP
    El balance de Ronald Koeman en su segundo ciclo con la Selección de Países Bajos cerró de forma definitiva con un registro de 24 victorias, 9 empates y 11 derrotas en 44 partidos dirigidos. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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Al día siguiente de la eliminación de Países Bajos de los dieciseisavos de final del Mundial, tras perder 3-2 en penales contra Marruecos, Ronald Koeman anunció su dimisión como seleccionador neerlandés a través de un mensaje en Instagram.

“Anoche tomé la decisión de poner fin a mi etapa como seleccionador de la selección nacional de Países Bajos”, dijo Koeman en un comunicado publicado.

El exdefensor central de 63 años llevaba en el cargo desde 2023, luego de un primer pasaje en el banquillo “oranje” entre 2018 y 2020.

Países Bajos quedó eliminada del Mundial el lunes por la noche tras perder en la tanda decisiva de penales frente a Marruecos, luego de que el partido acabara con empate a un gol al término del periodo reglamentado y la prórroga.

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“Todos compartíamos el sueño de hacer historia en este Mundial, pero nos quedamos cortos”, añadió Koeman en su mensaje.

“Nadie está más decepcionado que yo. Como seleccionador, la responsabilidad recae finalmente sobre mí”, insistió el director técnico de un país que llegó a Norteamérica como uno de los favoritos y dispuesto a ganar el trofeo de una vez tras tres finales perdidas (1974, 1978 y 2010).

Luego, explicó que el delicado estado de salud de su mujer hizo que tomara la decisión.

“En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenadora nacional. Eso testifica una fuerza increíble. Le estoy más agradecido por eso de lo que nunca puedo expresar con palabras”.

Y concluyó en su carta: “Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con Países Bajos. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece. Orgulloso de todo lo que me ha traído el fútbol, de las personas que he conocido, y del hecho de que se me haya permitido hacer de mi mayor pasión mi profesión”.

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