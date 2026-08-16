María Fernanda Murillo, la atleta que cambió las dificultades por récords

En Bogotá, donde se recupera de una dolencia en la columna, la misma con la que encaró sus exitosos Juegos Centroamericanos en República Dominicana, María Fernanda Murillo confiesa que si no fuera por las responsabilidades que tiene, hubiera salido corriendo a brindar su apoyo a las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.
La deportista, que se encamina a ser la atleta más completa del atletismo colombiano, también tiene estudios de Enfermería, y esta otra vocación la inspira a ayudar.
Desde la lejanía, Murillo ha contribuido, como ha podido, ante la adversidad que atraviesan muchas personas en varias zonas del país afectadas por el sismo, y a la vez pide a la gente que se toque la mano en el corazón para que también aporten un grano de arena por aquellos que tanto lo necesitan.
María Fernanda ha construido buena parte de su trayectoria atlética mirando hacia arriba, pero en Santo Domingo encontró una nueva forma de tocar la gloria: esta vez, superando vallas.
La antioqueña se consagró campeona de los 100 metros vallas en las justas caribeñas, una victoria que además le permitió volver a escribir su nombre en los libros del atletismo colombiano.
Con su registro de 12,64 segundos no solo conquistó la medalla de oro, sino que confirmó una transformación que comenzó a gestarse cuando las pruebas múltiples dejaron de ser un complemento y empezaron a convertirse en una parte fundamental de su carrera.
Murillo bajó en diez centésimas el récord nacional que ella misma había establecido meses atrás en el Panamericano en Medellín.
Detrás de ese resultado hay mucho más que velocidad, técnica y horas de entrenamiento. Está la historia de una deportista que dejó su natal Turbo a los 14 años de edad para radicarse en Medellín buscando una buena formación deportiva, pero también que ha tenido que sobreponerse a lesiones, exigencias físicas y jornadas extenuantes.
Durante una etapa de su carrera, Nanda, como la llama de cariño una de las profesoras que la guió por años, la cubana Regla Sandrino, madrugaba para entrenar desde las 3:00 de la mañana y después afrontaba largas jornadas académicas y de práctica para convertirse luego en Auxiliar de Enfermería. Esa disciplina, sumada a una fortaleza mental que sus entrenadores han destacado en repetidas ocasiones, le ha permitido reinventarse sin renunciar a sus grandes objetivos. De hecho, viene haciendo una Licenciatura en Inglés.