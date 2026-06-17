Renato Veiga, el defensor de 22 años portugués que habla 7 idiomas

Renato Veiga es lo que se conoce como un superdotado. El defensor central del Villarreal de España fue titular con la Selección de Portugal en el empate 1-1 ante República Democrática del Congo en el Estadio de Houston, Texas, jugando en la posición de defensor central por el costado izquierdo.

El compañero de Cristiano Ronaldo en la selección lusa tiene tan solo 22 años, siendo así el segundo jugador más joven de la plantilla, solo superado por Joao Neves, que tiene 21. La gran particularidad de este defensor es su amplia carrera en tan poco tiempo como profesional y que habla 7 idiomas distintos. Algo que para una persona del común parece extraordinario, Veiga lo hace a la perfección.

Los idiomas que habla Veiga son: portugués, español, francés, alemán, italiano, árabe y romanche. Una total locura, lo que demuestra la capacidad de su cerebro, la cual se complementa con la disciplina que tiene. Es hijo del exfutbolista Nelsón Veiga.

Amplíe la noticia: Congo hace historia en su regreso al Mundial tras 52 años y empata con Portugal, el favorito del grupo