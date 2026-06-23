“Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol”, la indirecta de Cristiano Rolando tras hacer doblete y récord mundial

Tras firmar un doblete ante Uzbekistán (5-0) este martes, resultado que lo convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, el astro portugués Cristiano Ronaldo se mostró “muy feliz” por sacarse la espina de los cuestionamientos tras el debut, admitiendo que venía de pasar una semana en la que para la opinión pública parecía “ya retirado del fútbol”.
“Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la Selección a alcanzar sus metas. En esta fase la prioridad era avanzar; creo que con cuatro puntos ya estamos clasificados. Estoy muy feliz”, declaró a los medios tras ser elegido como la figura del compromiso.
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“Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que el gol iba a llegar porque el equipo viene mejorando bastante. Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo en el trabajo más que en cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto”, complementó el atacante de 41 años.