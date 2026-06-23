Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol”, la indirecta de Cristiano Rolando tras hacer doblete y récord mundial

Cristiano Ronaldo lideró, de 41 años, se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Mundiales diferentes.

  • Cristiano Rolando sigue en su misión de llegar a 1.000 goles en su carrera. FOTO GETTY
    Cristiano Rolando sigue en su misión de llegar a 1.000 goles en su carrera. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Tras firmar un doblete ante Uzbekistán (5-0) este martes, resultado que lo convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, el astro portugués Cristiano Ronaldo se mostró “muy feliz” por sacarse la espina de los cuestionamientos tras el debut, admitiendo que venía de pasar una semana en la que para la opinión pública parecía “ya retirado del fútbol”.

“Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la Selección a alcanzar sus metas. En esta fase la prioridad era avanzar; creo que con cuatro puntos ya estamos clasificados. Estoy muy feliz”, declaró a los medios tras ser elegido como la figura del compromiso.

Encuentre aquí: Video | Cristiano Ronaldo rompió sequía con doblete ante Uzbekistán en Mundial-2026; vea aquí sus goles

“Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que el gol iba a llegar porque el equipo viene mejorando bastante. Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo en el trabajo más que en cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto”, complementó el atacante de 41 años.

Cristiano marcó un gol para la eternidad

El “Comandante” escribió su nombre en la historia del balompié a los seis minutos de juego en Houston, el mismo escenario donde los goles le habían sido esquivos frente a la República Democrática del Congo. CR7 desenfundó un derechazo desde el centro del área que hizo estallar las graderías con su tradicional grito de ¡Síuuu!

Antes del descanso, Ronaldo volvió a reportarse en las redes para decretar el tercero de la goleada lusa, un triunfo que deja a Portugal con un pie en los dieciseisavos de final.

Con este par de anotaciones, Cristiano Ronaldo se cuelga una escarapela única en la historia del certamen tras haber marcado de forma consecutiva en Alemania 2006 (1), Sudáfrica 2010 (1), Brasil 2014 (1), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (1) y, ahora, Norteamérica 2026 (2). Con este registro, supera en regularidad anotadora a su némesis deportiva, Lionel Messi, quien se fue en blanco en Sudáfrica 2010.

Además, el ariete del Al-Nassr llegó a diez goles en citas mundiales, superando al mítico Eusébio como el máximo artillero de Portugal en la historia de los Mundiales.

¿Cuál es la disputa con Messi?

La hazaña de Cristiano se produjo apenas un día después de que el propio Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador en solitario de las Copas del Mundo al alcanzar las 18 anotaciones tras su doblete frente a Austria. Ambos astros, sin embargo, comparten el récord absoluto de mayor cantidad de participaciones consecutivas, acumulando seis torneos desde su estreno en 2006.

Le puede interesar: Mundial de Norteamérica tiene récord de cuarentones: Estos son los ocho que quieren ser protagonistas con sus selecciones

Al cierre de la jornada, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, resaltó la resiliencia del cinco veces ganador del Balón de Oro: “Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. En toda su carrera lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la Selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y de ayudar al grupo”, anotó el estratega español, zanjando la polémica en torno al atacante de Funchal que el pasado 5 de febrero cumplió 41 años.

Temas recomendados

Fútbol
Mundial 2026
Norteamérica
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos