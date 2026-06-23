Gemelos se casaron con gemelas en Nigeria: los invitados no sabían quién era quién

Las hermanas gemelas Taiwo y Kehinde Adediran avanzan del brazo de su padre, cada una a un lado, por la iglesia de Ibadan, en el suroeste de Nigeria, ante la atenta mirada de sus invitados que, celular en mano, inmortalizan esta unión fuera de lo común.

Quienes los acompañan de cerca, dos caballeros de honor y dos damas de honor, también son fáciles de confundir. Como los novios, también son gemelos entre sí. Quizás, el único que no crea confusión en esta fiesta sea la etiqueta del evento: #TwiningInLove2026.

“Dos gemelos que se casan con dos gemelas, ¿en serio? ¡Es la primera vez que veo esto!”, exclama un hombre que pasa por delante de la iglesia momentos después.

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Para muchos invitados, la simetría del enlace de los hermanos gemelos Taiwo y Kehinde Oguntoye y de las hermanas gemelas Taiwo y Kehinde Adediran es demasiado perfecta como para ser verdad.

En la cultura yoruba, los gemelos ocupan un lugar especial. Sea cual sea su sexo, al mayor se le suele poner el nombre de Taiwo y al pequeño, Kehinde. Es bastante habitual ver a gemelos vestidos iguales desde niños, a veces incluso con los mismos zapatos, joyas y accesorios.

“Siempre hemos querido casarnos al mismo tiempo y casarnos con gemelas”, cuenta Taiwo Oguntoye, uno de los novios.

Los hermanos han hecho carrera en torno a la promoción de la cultura de los gemelos en el turismo y en iniciativas culturales en la región de Ibadan, conocida por su alta tasa de nacimientos de mellizos idénticos.

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Las dos parejas se conocieron hace unos años pero, en ese momento, las hermanas ni se planteaban empezar una relación con otro par de gemelos. “¡Dijimos que no, que no queríamos salir con gemelos!”, admite, riendo, Kehinde Adediran, una de ellas.