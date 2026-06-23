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La Selección Colombia tendría pocos cambios para enfrentar a Congo: estos serían los titulares

El seleccionado colombiano se enfrenta contra los africanos en el estadio de Guadalajara, México, desde las 9:00 p.m.

  • El extremo guajiro Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia que enfrenta a Congo en Guadalajara. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El extremo guajiro Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia que enfrenta a Congo en Guadalajara. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
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En sus últimas dos participaciones en mundiales, la Selección Colombia ha enfrentado a equipos africanos en fase de grupos. En Brasil 2014, los cafeteros vencieron 2-1 a Costa de Marfil. En Rusia 2018, los criollos se impusieron 0-1 al seleccionado de Senegal.

En Guadalajara, México, a partir de las 9:00 p.m. de este martes, el equipo criollo buscará mantener la tendencia en el duelo contra el representativo de la República Democrática del Congo, en el segundo partido del Grupo K del Mundial de Norteamérica.

Los colombianos llegan después de vencer a Uzbekistán en su debut mundialista en Ciudad de México. Ante los asiáticos, el cuadro cafetero se impuso 3-1. Congo, por su parte, llega con la camiseta “inflada”: empató 1-1 con la Selección de Portugal en un partido que la lógica apuntaba a que debía perder.

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¿Quiénes podrían ser los titulares de la Selección Colombia contra Congo?

Los congoleños, que tienen una Selección llena de futbolistas que juegan en la Liga Premier de Inglaterra y en la Liga de Francia, serán un hueso duro de roer para Colombia. Su estilo de juego es, por lo general, muy físico. Además, tienen a futbolistas muy fuertes tanto en el ataque, como en la defensa.

Por eso, se estima que Néstor Lorenzo podría hacer algunas variantes para alinear a futbolistas que puedan contrarrestar esa virtud de su rival. No obstante, en el arco no habría cambios: el titular sería Camilo Vargas, quien es el “dueño” de la portería colombiana desde las eliminatorias.

En defensa saldría Daniel Muñoz como lateral derecho, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez serían los centrales y Déiver Machado saldría como lateral por izquierda, reemplazando a Johan Mojica, que fue el inicialista ante Uzbekistán, pero no mostró buen rendimiento.

En la zona de volantes tampoco habría muchos cambios. Todo apunta a que los inicialistas serían Gustavo Puerta y Jéfferson Lema en la primera línea de volantes. En la parte ofensiva estarían Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz.

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El centrodelantero es una de las grandes incógnitas. Por características físicas, podría ser Jhon Córdoba, quien tiene un físico portentoso que podría incomodar a los defensores congoleños. Sin embargo, nuestro enviado especial al Mundial, John Eric Gómez, conversó con uno de los médicos del equipo colombiano y le manifestaron que aún no estaba en el pleno de sus capacidades físicas.

Por eso, Néstor Lorenzo podría alinear a Luis Javier Suárez como delantero inicialista ante Congo. En caso de que Colombia logre la victoria, aseguraría su cupo a los 16avos de final del torneo. Además, llegaría al encuentro con Portugal, programado para el próximo 28 de junio en Miami, con mayor tranquilidad y buscando que ese encuentro le toque en Kansas y no en Toronto, Canadá.

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Preguntas y respuestas

¿Cuál sería la alineación de Colombia ante RD Congo?
La base del equipo sería la misma del debut, aunque el Cucho Hernández podría reemplazar a Luis Javier Suárez en ataque.
¿A qué hora juega Colombia contra RD Congo?
El partido se disputará a las 9:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio de Guadalajara, México.
¿Qué pasa si Colombia le gana hoy a RD Congo?
Si la Selección Colombia gana, llegará a seis puntos, asegurará su clasificación matemática a los 16avos de final del Mundial 2026 y definirá el liderato del Grupo K ante Portugal el próximo 28 de junio en Miami.

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