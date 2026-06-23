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A la cárcel hombre que engañaba con falsos empleos a mujeres para chantajearlas con datos íntimos

Un nuevo caso de abuso y violencia contra mujeres quedó al descubierto en Medellín con la captura de un hombre que extorsionaba con revelar información íntima de sus víctimas.

  • El acusado de extorsionar a las mujeres no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Foto: Cortesía
    El acusado de extorsionar a las mujeres no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las contactaba por redes sociales, haciéndose pasar por supervisor de un almacén de cadena. Así lo hizo con, al menos, nueve mujeres en el área metropolitana de Medellín, a las que luego extorsionó.

El sujeto, hoy tras las rejas y acusado de los delitos de extorsión agravada, extorsión agravada en grado de tentativa y estafa, les solicitaba a sus víctimas dinero e información personal para tramitar un supuesto carné de manipulación de alimentos, con el fin de acceder a una oferta de empleo.

En contexto: En Medellín bajan los hurtos y la extorsión, pero suben los homicidios

No satisfecho con esto, y ya con información personal de las mujeres, presuntamente las amenazaba y les exigía hasta 8 millones de pesos para no divulgar datos sensibles relacionados con su intimidad. Según los investigadores de la Fiscalía, en uno de los casos, amenazó a la madre e hijas de una de las personas contactadas. Ella, asustada, le entregó dinero.

Lea más: La extorsión en Medellín no da tregua: van 405 casos registrados en 2025

Para reforzar su estrategia de atemorizar a las víctimas, el hombre les decía, presuntamente, que pertenecía a un grupo al margen de la ley. Algunas de ellas, invadidas por el pánico, cambiaron números de teléfono y rutinas.

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