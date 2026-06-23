A la cárcel hombre que engañaba con falsos empleos a mujeres para chantajearlas con datos íntimos

Las contactaba por redes sociales, haciéndose pasar por supervisor de un almacén de cadena. Así lo hizo con, al menos, nueve mujeres en el área metropolitana de Medellín, a las que luego extorsionó.

El sujeto, hoy tras las rejas y acusado de los delitos de extorsión agravada, extorsión agravada en grado de tentativa y estafa, les solicitaba a sus víctimas dinero e información personal para tramitar un supuesto carné de manipulación de alimentos, con el fin de acceder a una oferta de empleo.

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No satisfecho con esto, y ya con información personal de las mujeres, presuntamente las amenazaba y les exigía hasta 8 millones de pesos para no divulgar datos sensibles relacionados con su intimidad. Según los investigadores de la Fiscalía, en uno de los casos, amenazó a la madre e hijas de una de las personas contactadas. Ella, asustada, le entregó dinero.

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Para reforzar su estrategia de atemorizar a las víctimas, el hombre les decía, presuntamente, que pertenecía a un grupo al margen de la ley. Algunas de ellas, invadidas por el pánico, cambiaron números de teléfono y rutinas.