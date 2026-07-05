El crecimiento de Colombia alimenta el sueño mundialista ante Suiza

Después de ocho años de espera, la Selección Colombia vuelve a instalarse entre las 16 mejores selecciones del planeta. La clasificación a los octavos de final no solo confirma el crecimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, sino que revive uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol colombiano: la posibilidad de repetir, o incluso superar, aquella inolvidable actuación de Brasil 2014.
Será apenas la cuarta ocasión en que la Tricolor dispute esta instancia de una Copa del Mundo. Antes lo hizo en Italia 1990, Brasil 2014 y Rusia 2018. De esas tres experiencias, únicamente una terminó con celebración. Las otras dejaron cicatrices que todavía permanecen en la memoria de los aficionados.
En Italia 1990, la ilusión terminó en los cuartos de hora más dolorosos del fútbol colombiano. El histórico error compartido entre René Higuita y Luis Carlos Perea permitió el gol de Roger Milla y abrió el camino para la eliminación frente a Camerún.