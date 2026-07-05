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Djokovic ya está en cuartos de final en Wimbledon y superó a Federer en número de victorias en este Grand Slam

El tenista serbio 24 veces campeón de Grand Slam, Novak Djokovic, venció al ruso Roman Safiullin por 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-3 en la Center Court de Wimbledon y avanzó a los cuartos de final del torneo.

  • Novak Djokovic busca su Grand Slam #25. FOTO: Instagram DjokerNole
    Novak Djokovic busca su Grand Slam #25. FOTO: Instagram DjokerNole
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El serbio Novak Djokovic dio este domingo un paso adelante en busca de su octavo título de Wimbledon tras ganar en octavos al ruso Roman Safiullin, con lo que superó el récord de triunfos del suizo Roger Federer en la prueba masculina del torneo.

Con su victoria, Djokovic logró a sus 39 años su victoria 106 sobre el pasto londinense, colocándose como el tenista con más triunfos en Wimbledon, dejando atrás a Federer, con 105.

El serbio, que busca además en Wimbledon su vigésimo quinto título en un torneo de Grand Slam, se impuso al ruso de 28 años, 132 del ranking, por 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-3, en casi tres horas y media.

“Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Espero que ahora llegue la parte de prosperar”, declaró Djokovic tras su victoria.

“No suele haber muchos jugadores que me hagan sentir inferior desde el fondo de la pista. Hoy fue uno de esos días en los que, sinceramente, no quería alargar demasiado los peloteos, así que tuve que variar mi juego”, añadió el serbio.

Djokovic todavía está lejos del récord absoluto de victorias en el torneo, que lo ostenta la estadounidense de origen checo Martina Navratilova, con 120 triunfos, que le sirvieron para ganar nueve títulos individuales en Wimbledon.

Tras la estela de Federer

Djokovic aspira también este año en Londres a igualar en la prueba masculina el récord de ocho títulos de Federer en Wimbledon.

En caso de ganar el torneo londinense, Djokovic, que ahora ocupa el octavo puesto en el ranking mundial, confirmaría su supremacía en número de títulos de Grand Slam individuales en la ATP, con 25, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20).

Con su victoria ante el ruso, Djokovic alcanzó también por novena vez consecutiva los cuartos de final de Wimbledon, para un total de 17 veces que ha llegado como mínimo a esa instancia.

En la competición femenina, la estadounidense Jessica Pegula, cuarta del ranking mundial, ganó a su compatriota Iva Jovic, que ocupa el puesto 16 en la clasificación, para pasar a cuartos.

¿Llegará el 25?

Ahora la duda que tienen los fanáticos de Djokovic al rededor del mundo, es si por fin se dará el anhelado Grand Slam #25 para convertirse en el máximo ganador de la historia tanto en rama masculina como en femenina. Nole tuvo la oportunidad a inicio de año tras llegar a la final en el Australian Open, sin embargo, se encontró a un Carlos Alcaraz en pleno estado de forma al cual no pudo vencer.

Djokovic, que no gana uno de los cuatro grandes desde 2024, busca su octavo título en el césped inglés, donde dominó durante gran parte de la década pasada. Si todo sale como se espera, se enfrentaría a Jannik Sinner en las semifinales en la Center Court.

Lea también: Serena Williams afuera de Wimbledon: ¿qué pasó con la leyenda del tenis?

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