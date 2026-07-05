Djokovic ya está en cuartos de final en Wimbledon y superó a Federer en número de victorias en este Grand Slam

El serbio Novak Djokovic dio este domingo un paso adelante en busca de su octavo título de Wimbledon tras ganar en octavos al ruso Roman Safiullin, con lo que superó el récord de triunfos del suizo Roger Federer en la prueba masculina del torneo.
Con su victoria, Djokovic logró a sus 39 años su victoria 106 sobre el pasto londinense, colocándose como el tenista con más triunfos en Wimbledon, dejando atrás a Federer, con 105.
El serbio, que busca además en Wimbledon su vigésimo quinto título en un torneo de Grand Slam, se impuso al ruso de 28 años, 132 del ranking, por 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-3, en casi tres horas y media.