A la cárcel dos presuntos responsables del secuestro de un comerciante en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, señalados de participar en el secuestro extorsivo de un comerciante oriundo de Cali, quien permaneció retenido durante siete días en una vivienda del barrio La Iguaná, en Medellín.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de que ambos fueran imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

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De acuerdo con la investigación, el comerciante viajó a Medellín el pasado 23 de junio tras ser citado para concretar la supuesta compra de unos terrenos destinados a la explotación minera en el sur del departamento de Bolívar.

Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue abordado por varios hombres, quienes lo obligaron a subir a un vehículo de servicio público y lo trasladaron hasta un inmueble ubicado en el barrio La Iguaná, donde permaneció privado de la libertad.