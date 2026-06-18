La emotiva historia detrás del gol de Daniel Muñoz ante Uzbekistán

Daniel Muñoz vivió una noche inolvidable al marcar el primer gol de Colombia en el Mundial. El volante destacó la unión del grupo, agradeció a Dios por el momento y aseguró que su anotación es el resultado de años de esfuerzo y sacrificio.
El fútbol tiene la capacidad de premiar la perseverancia. Para Daniel Muñoz, ese premio llegó en el escenario más grande posible: una Copa del Mundo. El volante antioqueño no solo marcó su primer gol en un Mundial ante Uzbekistán, sino que además anotó el primer tanto de la Selección Colombia en el torneo, un momento que definió como una mezcla de gratitud, emoción y orgullo nacional.
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“Qué lindo que es el fútbol”, expresó Muñoz tras el encuentro. Lejos de enfocarse únicamente en el logro personal, el jugador destacó el trabajo colectivo y el camino recorrido para llegar hasta ese instante. “Siento mucho agradecimiento con Dios, con la vida, con el fútbol y con cada persona que hace parte de este lindo proceso. Al final esto es para toda Colombia”, afirmó.