Colombia y la pasión latina brillan en las tribunas del Mundial 2026: así está el ranking de selecciones con más público

Si algo ha quedado claro en las primeras jornadas del Mundial de Norteamérica 2026 es que la pasión latina se ha convertido en una de las grandes protagonistas del torneo. Miles de aficionados han coloreado las tribunas de amarillo, verde y blanco, especialmente los seguidores de Colombia, México, Argentina y Brasil, que han hecho sentir su “localía” en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia ha contado con un respaldo masivo en sus dos primeras presentaciones. En su debut frente a Uzbekistán, disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México, se registró una asistencia de 80.824 espectadores, una de las más altas del campeonato. Posteriormente, en Guadalajara, el compromiso frente a RD Congo reunió a 45.358 aficionados en el Estadio Akron. Con un acumulado de 126.182 espectadores en sus dos primeros encuentros, la Tricolor se mantiene entre las selecciones con mayor respaldo en las tribunas, muy cerca de México (126.346) y Uruguay (126.767), aunque por debajo de los líderes del ranking.

Los partidos con mayor asistencia en el Mundial 2026

Los estadios del Mundial han presentado una ocupación sobresaliente desde el inicio del torneo. Los encuentros con mayor asistencia hasta el momento son los siguientes. 1. México vs. Sudáfrica – 80.824 espectadores. 2. Colombia vs. Uzbekistán – 80.824. 3. Brasil vs. Marruecos – 80.663. 4. Noruega vs. Senegal – 80.663. 5. Francia vs. Senegal – 80.545. 6. Argentina vs. Austria – 70.649. 7. Estados Unidos vs. Paraguay – 70.492. 8. Inglaterra vs. Croacia – 70.389. 9. Irán vs. Bélgica – 70.317. 10. Irán vs. Nueva Zelanda – 70.108. 11. Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – 70.026. 12. Países Bajos vs. Japón – 69.285. 13. Argentina vs. Argelia – 69.045. 14. Paraguay vs. Turquía – 68.827. 15. Portugal vs. Uzbekistán – 68.777. En contraste, el encuentro con menor aforo hasta ahora ha sido Ghana frente a Panamá, que reunió a 42.942 espectadores.

Ranking de asistencia acumulada:

Tomando como referencia la asistencia acumulada en los dos primeros compromisos de cada selección, el liderazgo pertenece a Brasil, que ha movilizado casi 149.000 espectadores. 1. Brasil: 148.987 espectadores. 2. Noruega: 143.769. 3. Irán: 140.425. 4. Argentina: 139.694. 5. Países Bajos: 138.062. 6. Suiza: 137.992. 7. Portugal: 137.554. 8. Estados Unidos: 137.417. Le puede interesar: ¿Colombia seguirá en Estados Unidos o se irá para Canadá? Esto le espera a ‘la sele’ en el Mundial 2026 Brasil encabeza la clasificación gracias a los 80.663 asistentes que presenciaron su duelo contra Marruecos y los 68.324 que acudieron al encuentro frente a Haití. Muy cerca aparecen Noruega e Irán, beneficiados también por haber disputado sus compromisos en escenarios de gran capacidad como el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Aunque no figura entre los ocho primeros, Colombia se mantiene en una posición destacada con sus 126.182 espectadores acumulados, una cifra que ratifica el poder de convocatoria de una de las aficiones más fieles del continente. Siga leyendo: Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México

La pasión latina ha marcado el ritmo en las tribunas del Mundial 2026, con colombianos, mexicanos, argentinos y brasileños liderando la asistencia. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

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