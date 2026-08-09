Video | ¡De otro planeta! Lateral sorprendió con una asistencia de lujo tras una maniobra circense en Rusia

En el partido entre el SKA-Jabárovsk y el Spartak Kostroma por la segunda división del fútbol ruso, se dio una de las jugadas del año del balompié a nivel mundial. Cuando corría el minuto 82 de compromiso, el lateral iraní del equipo visitante lanzó al área un saque de banda de forma poco convencional.

Nader Mohammadi es el nombre del marcador de punta que le da la vuelta al mundo. El jugador que llegó esta temporada al Kostroma realizó una mortal o como se le conoce en Colombia, una “vueltacanela” con el balón en sus manos. Este movimiento ayuda a la potencia al saque y genera un mayor recorrido en el balón cuando sale disparado de las manos del lateral.