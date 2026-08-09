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EN VIVO | Desfile de silleteros 2026

hace 5 horas
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EN VIVO | Desfile de Silleteros 2026

Medellín se llena de flores, tradición y orgullo.

Hoy, más de 530 silleteros y silleteras llegan desde Santa Elena para llevar sobre sus hombros el trabajo, la creatividad y las historias de generaciones enteras.

Una tradición que florece cada año y que convierte las calles de Medellín en un homenaje a nuestras raíces....

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