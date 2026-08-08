9 de agosto en la Feria de las Flores: Desfile de Silleteros, Plaza de Flores y el cierre de una semana de fiesta

La Feria de las Flores 2026 llega este domingo 9 de agosto a su último día, después de una semana de programación que ha llevado música, tradición, cultura y entretenimiento a diferentes escenarios de Medellín y sus alrededores. Para esta jornada de cierre todavía quedan varios planes para despedir la fiesta por todo lo alto.
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Por eso, seleccionamos algunos eventos de este domingo para quienes quieren aprovechar hasta el último momento la programación de la Feria. Hay opciones para todos los gustos, desde actividades tradicionales hasta conciertos y festivales de danza.