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Video | Otro colombiano lesionado en Brasil: Jordan Barrera tuvo que salir en camilla

El volante de 20 años de Botafogo se vio claramente afectado por el dolor

  • Jordan Barrera con Botafogo. FOTO: Instagram Jordan Barrera
    Jordan Barrera con Botafogo. FOTO: Instagram Jordan Barrera
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 6 horas
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En la jornada número 22 del Brasileirao, el partido estelar del sábado 8 de agosto era el clásico entre cariocas con Botafogo haciendo las veces de local ante Fluminense. En el “Fogao” jugó Jordan Barrera, jugador barranquillero de 20 años, canterano del Junior y una de las promesas de cara al futuro de la selección Colombia.

Su ingreso al terreno de juego se dio al minuto 59, un minuto después que Ignacio de Fluminense igualase las acciones en el Estadio Nilton Santos. Barrera le dio frescura al cuadro blanquinegro, pues en 26 minutos que jugó no erró un solo pase. Al 83’ vino la fatídica acción al pisar el área de Fluminense en un prometedor ataque.

Cuando quiso correr hacia la pelota, se resbaló y empezó a quejarse de dolor en el tobillo izquierdo. Al parecer, el césped híbrido del estadio de su club le jugó en contra. Es cada vez más común las canchas que combinan grama sintética y natural en Brasil, el campo del Botafogo es uno de ellos y eso aumenta la probabilidad de esta clase de lesiones.

“el atleta Jordan Barrera será trasladado al hospital para someterse a los primeros exámenes de su tobillo izquierdo. El departamento médico del club lo está monitoreando de cerca”, comunicó en sus redes sociales Botafogo.

Tras su salida del terreno de juego, Botafogo no pudo batir a Fabio y el compromiso quedó en tablas (1-1).

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Lea también: Video | Jugador en Brasil festejó gol saltando unas vallas, pero cayó a un túnel, se lesionó y el VAR se lo anuló

¿Qué le pasó a Jordan Barrera en el partido entre Botafogo y Fluminense?
Jordan Barrera sufrió una molestia en el tobillo izquierdo después de resbalarse cuando ingresaba al área de Fluminense durante un ataque de Botafogo. El jugador quedó tendido y tuvo que ser retirado del campo.
¿Qué lesión tiene Jordan Barrera?
Por el momento no existe un diagnóstico definitivo informado por Botafogo. El club comunicó que Barrera sería trasladado a un hospital para realizarse los primeros exámenes en su tobillo izquierdo y que su departamento médico lo estaba monitoreando.
¿Cómo terminó Botafogo vs. Fluminense?
Botafogo y Fluminense empataron 1-1 en el estadio Nilton Santos. El partido correspondió a la jornada 22 del Brasileirao y terminó igualado después de que ambos equipos marcaran un gol.

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