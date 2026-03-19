Ramón Jesurún, firme en el poder: la asamblea perfila su continuidad al frente de la FCF hasta 2030

Este jueves se vive una jornada determinante para el futuro del fútbol colombiano con la realización de las asambleas electivas en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Durante el día, los distintos estamentos del balompié nacional se reunirán para elegir a los miembros del comité ejecutivo que regirá el destino de la entidad en el período 2026-2030. La agenda comenzó con las asambleas generales de los 36 clubes profesionales afiliados a la Dimayor y, en paralelo, las 34 ligas departamentales que integran la Difútbol. Posteriormente, en horas de la tarde, ambas ramas se reunirán en la asamblea general de la FCF, donde se llevará a cabo el proceso central del día: la elección de cinco integrantes del comité ejecutivo mediante el sistema de cociente electoral. De los cinco cargos en disputa, tres corresponden a representantes del fútbol profesional y dos al sector aficionado. El único nombre fijo por parte de la rama profesional es el del actual presidente de la Federación, Ramón Jesurún, quien cuenta con un respaldo mayoritario entre los dirigentes. Según fuentes consultadas, su gestión administrativa, financiera y deportiva ha sido ampliamente valorada, así como su influencia en organismos internacionales como la FIFA y la Conmebol.

Aunque en algunos sectores externos se ha planteado el debate sobre si Jesurún ha alcanzado el límite legal de permanencia (12 años, equivalentes a tres períodos), este tema no será discutido en la asamblea. De acuerdo con conceptos jurídicos solicitados por la dirigencia, el actual presidente aún no habría cumplido dicho tope, aunque existen interpretaciones contrarias fuera del entorno federativo. Movimientos y tensiones en la Dimayor En la antesala de la jornada, la Dimayor sostuvo una reunión informal —a manera de preasamblea— en Bogotá, donde comenzaron a definirse las posiciones para elegir a sus otros dos representantes. Según versiones internas, la intención inicial era no reelegir a los actuales vocales, Luis Fernando Mejía y Luis Gabriel Miranda.

Entre los nombres que han sonado como posibles candidatos figuran Carlos Orlando Ferreira (Alianza Valledupar), Nelson Soto (Jaguares), Alejandro Arteta (expresidente del Junior), Nacho Martán (Inter de Palmira) y Helmut Wenning (Real Cartagena). Sin embargo, algunas voces han advertido sobre posibles conflictos de interés, especialmente en el caso de propietarios de clubes o agentes de jugadores. La Difútbol y sus cartas Por el lado del fútbol aficionado, el panorama parece más definido. Se prevé la posible reelección de Elkin Arce, representante de la Liga del Chocó, mientras que Jaime Ordóñez no continuaría en el comité. El presidente de la Difútbol, Álvaro González, ha sido una de las voces críticas frente a la eventual elección de dirigentes con intereses directos en clubes, argumentando que esto podría comprometer la transparencia en la toma de decisiones. Un rompecabezas regional La conformación del nuevo comité ejecutivo no solo responde a dinámicas políticas internas, sino también a un delicado equilibrio de representación regional. Este factor podría influir en la elección final, favoreciendo a candidatos de zonas con menor presencia actual. En ese contexto, algunos aspirantes como Arteta o Wenning podrían verse en desventaja, dado que la región Caribe ya cuenta con representación a través de Jesurún.