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¿Está Colombia clasificada a segunda ronda en el Mundial o qué le falta para asegurarse? Estas son las opciones

A los dirigidos por Néstor Lorenzo les restan los duelos contra Congo y Portugal.

  • Colombia arrancó de muy buena manera el Mundial de Norteamérica, pues el triunfo le permitió sumar tres puntos y ser líder de la zona. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Colombia arrancó de muy buena manera el Mundial de Norteamérica, pues el triunfo le permitió sumar tres puntos y ser líder de la zona. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La victoria de Colombia ante Uzbekistán 3-1 le da una gran posibilidad a la Tricolor para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, ya que es líder solitario con tres puntos, seguido por Congo y Portugal con un punto.

Colombia alcanzó el triunfo gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, todos debutantes con la Tricolor en el Mundial de Norteamérica.

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Hay que recordar que, por cada grupo, avanzarán los dos primeros, y los ocho mejores terceros también tendrán opción de clasificarse a los dieciseisavos, de ahí que el abanico de opciones para Colombia sea amplio, gracias a los tres puntos que ya tiene.

A los cafeteros les restan dos partidos ante Congo y Portugal, los días 23 y 27 de junio, respectivamente; de ganar los dos, se mantendría como líder y ningún equipo lo alcanzaría avanzando como primero.

Pero si llega a perder uno de los dos juegos, podría mantenerse como primero por diferencia de gol, o ser segundo, plazas que dan el paso directo a la siguiente fase. Podría hasta ser tercero si pierde los dos juegos, pero igual tendría tres puntos y debería entrar a mirar la diferencia de gol para clasificarse como uno de los ocho mejores terceros que avanzan.

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Ante este panorama, las opciones de los dirigidos por Néstor Lorenzo son amplias gracias a la victoria de la primera fecha y el empate entre los otros dos rivales con los que se debe medir en las restantes dos jornadas del Grupo K.

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¿Qué pasaría si Colombia gana los dos juegos restantes?

Arrancar con triunfo le permite a Colombia tomar la ventaja y por ello, si logra ganar los otros duelos pendientes del grupo ante Congo y Portugal, sería líder en solitario y ningún rival lo podría igualar, avanzando como primero de su grupo.

¿Qué pasa si Colombia empata ante Congo y Portugal?

Esos resultados le permitirían llegar a cinco puntos y podría ser primero o segundo del grupo, lo que le daría el acceso directo a la siguiente fase del torneo.

¿Si Colombia pierde los dos juegos, quedaría eliminado?

Al tener tres puntos, Colombia cuenta con una ventaja, y si perdiera los dos juegos que le restan en esta fase, podría, dependiendo de la manera como pierda, ser uno de los mejores ocho terceros que avanzan a la siguiente ronda del Mundial.

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