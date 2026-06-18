¿Está Colombia clasificada a segunda ronda en el Mundial o qué le falta para asegurarse? Estas son las opciones

La victoria de Colombia ante Uzbekistán 3-1 le da una gran posibilidad a la Tricolor para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, ya que es líder solitario con tres puntos, seguido por Congo y Portugal con un punto.
Colombia alcanzó el triunfo gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, todos debutantes con la Tricolor en el Mundial de Norteamérica.
También le puede interesar: Video | Con anotación a Uzbekistán, Luis Díaz ya es el tercer máximo goleador de la Selección Colombia
Hay que recordar que, por cada grupo, avanzarán los dos primeros, y los ocho mejores terceros también tendrán opción de clasificarse a los dieciseisavos, de ahí que el abanico de opciones para Colombia sea amplio, gracias a los tres puntos que ya tiene.