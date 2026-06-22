¡Prográmese! Estos son los partidos de este martes en el Mundial de Norteamérica: hora y dónde ver los juegos, incluido el de Colombia

La jornada de este martes tiene los duelos Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana, Panamá-Croacia y Colombia-República del Congo. La segunda fecha de los Grupos K y L arranca desde las 12:00 m., con el juego entre Portugal y Uzbekistán, que será transmitido en Colombia a través de Win Sport y Directv con DGO y DAZN. También le puede interesar: Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales En medio de un ambiente algo caldeado por las críticas contra Ronaldo, por las opciones que perdió en el debut ante Congo y con la necesidad de sumar un triunfo para seguir con opciones de clasificarse a la siguiente fase, los lusos buscarán la victoria ante Uzbekistán, que logró celebrar un gol ante Colombia en el debut mundialista. Una derrota de cualquiera de los dos los dejaría matemáticamente en déficit para disputar una tercera fecha en la que Portugal se enfrentará a Colombia en Miami, el 27 de junio, y Uzbekistán lo hará ante Congo, ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, ambos compromisos.

Luego el turno será para Inglaterra que se mide ante Ghana, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia y en el país se podrá ver solo a través de Directv con DGO y DAZN. El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, dijo que enfrentarse a un equipo del calibre de Inglaterra en el Mundial es el “tipo de partido más fácil” de jugar, con ambos equipos en pugna por un lugar en la siguiente fase del torneo. Lea además: Argentina, con el solitario histórico goleador Messi, ya está en 16avos de final del Mundial Estas declaraciones parecen una cortina de humo del entrenador, ya que sufrió en Catar 2022 una humillante derrota, cuando dirigía a Irán, con el que perdió 6-2 ante Inglaterra en la fase de grupos. Queiroz defendió su posición, afirmando que, “este es el tipo de partido más fácil, porque cuando estás a punto de jugar contra Inglaterra, Francia o Alemania, no hace falta decirles nada a los jugadores. Están totalmente motivados”.

A las 6:00 de la tarde, el turno será para Panamá que se enfrenta a Croacia, este duelo tendrá señal de televisión para el país a través de Directv con DGO y DAZN. Los panameños no podrán contar con su figura, Adalberto Carrasquilla, quien recayó de la lesión muscular que ya le impidió debutar en la primera fecha ante Ghana, así lo anunció el seleccionador canalero, el hispano-danés Thomas Christiansen. Los croatas, liderados por Luka Modric, también se la juegan porque si pierden y Ghana derrota a Inglaterra dirían adiós a la Copa del Mundo, después de ser subcampeones en Rusia 2018 y terceros en Catar 2022. Croacia es “una selección top europea que” tras perder con Inglaterra en la primera fecha quiere “mostrar que fue también un tropiezo”, afirmó Christiansen. Finalmente se tendrá el duelo entre Colombia y República del Congo, desde las 9:00 de la noche, compromiso que se podrá ver a través de Caracol, RCN, las apps de ambos canales y por www.golcaracol, además de la señal de Directv con DGO y DAZN.