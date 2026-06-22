¿Qué tan posible es que cambie el resultado de las elecciones en el escrutinio? Esto dijo el presidente del CNE

Tras el resultado del preconteo, en el que quedó como ganador el abogado Abelardo de la Espriella, desde el oficialismo se aseguró que no se reconocería el resultado hasta que se conociera el veredicto en la fase de escrutinio. Entre los principales críticos de los resultados estuvo el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó el proceso. Cepeda, en cambio, los aceptó parcialmente y anunció que impugnarán cerca de 57 mil mesas.

Por esto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, en entrevista con Caracol Radio, salió a defender la transparencia del proceso electoral tras la segunda vuelta presidencial y a explicar cómo se manejarán las impugnaciones anunciadas por la campaña de Iván Cepeda en 33.000 mesas (cifra que dio en un inicio y luego actualizó).

Ahora, con más del 99% del escrutinio avanzado, el magistrado fue enfático en asegurar que “este ha sido el proceso más vigilado en la historia de nuestro país”.

Es más, Quiroz explicó que no todas las impugnaciones anunciadas por el Pacto Histórico necesariamente prosperarán.

“Esperamos que inicien las impugnaciones, porque hay que revisar cuáles son tramitables y cuáles se van a rechazar; todo depende de lo que determinen los jurados, los jueces y los testigos, quienes estuvieron presentes en todas las mesas durante el preconteo y el escrutinio”, señaló Quiroz, quien además destacó que cada mesa contó con entre cinco y seis jurados y representantes de ambas campañas.

El magistrado también detalló la ruta que seguirán las reclamaciones por errores aritméticos, tachaduras, enmendaduras o falta de firma. Estas primero pasarán por las comisiones municipales y zonales, y posteriormente llegarán al CNE, donde se abrirá una audiencia para la declaratoria oficial de la elección.

El magistrado concluyó haciendo un llamado a la ciudadanía a tener “total garantía y tranquilidad de que las instituciones trabajaron durante mucho tiempo” para garantizar unas elecciones seguras.

En cuanto al escrutinio en el exterior, aclaró que el organismo lo realiza a través de las actas generadas y publicadas desde los consulados, tal como ha sido la práctica histórica. De las 118.350 mesas habilitadas, 117.217 ya fueron procesadas, para un avance del 99,04%.

Es importante mencionar que las diferencias entre preconteo y escrutinio de elecciones presidenciales, en comicios anteriores, no han presentado tantas diferencias.

En 2022, cuando Gustavo Petro competía en primera vuelta contra Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio municipal fue de apenas el 0,1 %, según la Registraduría.

En la primera vuelta presidencial de este año: Abelardo de la Espriella pasó de 10.361.499 votos en el preconteo a 10.366.143 en el escrutinio, mientras que Iván Cepeda aumentó de 9.688.361 a 9.703.921 sufragios.

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