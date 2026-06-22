¿Más personas pagando renta y cambios en el IVA? Las 5 reformas clave que deberá hacer De la Espriella

En un esfuerzo conjunto sin precedentes, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), y académicos de las universidades de los Andes, Nacional y Fedesarrollo, entregaron hoy 22 de junio una hoja de ruta crítica al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. El diagnóstico se basa en que las finanzas del país se encuentran en una situación preocupante tanto en el corto como en el mediano plazo. En ese orden, sin una consolidación fiscal estructural sustancial, que la Mesa Fiscal estima entre 4 y 5 puntos del PIB, la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzará el límite legal del 71% del PIB en el año 2028, entrando en una senda “explosiva” e insostenible. Puede leer más: PIB, deuda externa, inflación e informalidad: el panorama económico que deberá afrontar el próximo presidente

Deuda neta en escenarios de cumplimiento de la Regla Fiscal e inercial (% del PIB).

El diagnóstico: Una deuda creciente y costos de financiación al alza

Cabe recordar que la sostenibilidad fiscal es la garantía de que el Estado podrá seguir proveyendo bienes públicos y cumpliendo el contrato social de la Constitución. Sin embargo, los indicadores actuales muestran una vulnerabilidad extrema. Por ejemplo, la deuda neta del GNC dio un salto alarmante, mientras que entre 2005 y 2015 se mantuvo cerca del 41%, para el 2025 se situó en el 58,5% del PIB. Este incremento de casi 17 puntos porcentuales se explica por un déficit primario alto y persistente, que promedió el 2,6% del PIB entre 2020 y 2025. Lo más preocupante, para los expertos, es que el gasto primario creció 2,6 puntos por encima de su tendencia prepandemia, mientras que los ingresos no lograron seguir ese ritmo. En 2025, las necesidades de financiamiento tocaron un techo del 10,5% del PIB, el nivel más alto registrado fuera de los años de pandemia. Por otro lado, Colombia hoy paga más por su deuda, el cupo promedio subió al 7,5% en 2025, y la prima de riesgo absoluta subió desde 2021, año en que el país perdió el grado de inversión. Actualmente, la combinación de una alta deuda bruta y una pesada carga de intereses ubica a Colombia en el cuadrante más vulnerable entre las grandes economías de América Latina. Puede leer: Gobierno Petro creó un monopolio en la deuda colombiana: fondo de EE. UU. controla el 30%

Recomendaciones tributarias

La Mesa Fiscal sostiene que, pese a las múltiples reformas de la última década, los impuestos no suben de manera significativa y permanente. Para corregir esto, proponen una cirugía profunda al sistema tributario. 1. Personas jurídicas: Colombia tiene la tarifa nominal de renta empresarial más alta de la OCDE. La recomendación es reducir esta tarifa, pero condicionándola estrictamente a la eliminación de beneficios tributarios para que el recaudo no se afecte negativamente. 2. Personas naturales: solo el 8% de los trabajadores contribuye hoy al impuesto de renta. La Mesa propone ampliar la base de declarantes, reduciendo el umbral de 3 a 2 veces el salario promedio, aunque con tarifas iniciales nulas o muy bajas para fomentar la formalización y el flujo de información fiscal. 3. Dividendos: se recomienda corregir la doble tributación económica sobre los dividendos para incentivar la inversión y la formalización. 4. Pensiones: en un punto que promete debate, los expertos sugieren gravar las pensiones o eliminar la exención tributaria sobre las cotizaciones durante el periodo de ahorro, ya que Colombia es un caso atípico donde ni el ahorro ni el ingreso pensional pagan renta.

Por otro lado, la Mesa propone ampliar la base gravable del IVA reduciendo exclusiones y exenciones, pero advierte que esto solo es viable si se implementa un mecanismo efectivo de devolución personalizada para hogares vulnerables. Para ello, es urgente crear un Registro Único de Ingresos (RUI) que cruce información administrativa y tributaria. Asimismo, sugieren que urge fortalecer la Dian, profesionalizando su planta técnica y blindándola de presiones políticas para combatir la evasión, que en renta de personas jurídicas llega a ser del 5,7% del PIB. Puede leer: Colombia deberá pagar $83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027

Descomposición de los ingresos tributarios del GNC (% del PIB).

El gasto público: inflexibilidad y bombas de tiempo

El gasto primario aumentó 4,1 puntos del PIB entre 2019 y 2025, jalonado principalmente por transferencias en salud, pensiones y el Sistema General de Participaciones (SGP). Por eso, la Mesa Fiscal expuso la siguiente radiografía: -Salud: se proyectan presiones de gasto de 1,8 puntos del PIB adicionales hacia 2036. La recomendación es racionalizar el plan de beneficios, usar cuotas moderadoras diferenciadas por ingreso y buscar que las cajas de compensación y entidades territoriales aporten más a la financiación. -Pensiones: incluso con las reformas recientes, se requieren ajustes paramétricos adicionales en edad de pensión, tasa de cotización y tasa de reemplazo, tanto en el régimen general como en los especiales (Fuerzas Militares y Policía). -SGP: La reforma constitucional reciente podría aumentar las transferencias a las regiones en 2 puntos del PIB en una década. Los expertos recomiendan una nueva reforma para desvincular el SGP de los ingresos corrientes de la nación (por ejemplo, atándolo al PIB o a la inflación) para que el Gobierno Central no pierda margen de maniobra fiscal ante cada incremento de recaudo. En contexto: Gobierno absorbe uno de cada dos pesos del ahorro nacional y presiona la inversión privada La Mesa Fiscal indica que es imperativo mantener una regla clara y automática de ajuste en los precios de la gasolina y el diésel para que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) no acumule déficits persistentes que hoy ya impactan las cuentas. En cuanto al gasto de personal, se propone limitar el crecimiento real de los salarios públicos en el próximo cuatrienio y fusionar entidades con funciones redundantes.

Blindar la regla fiscal y evitar la “dictadura fiscal”

Aunque la arquitectura de la regla fiscal en Colombia es adecuada, requiere mejoras en sus cláusulas de escape. Por eso, la Mesa Fiscal sugiere que si el Gobierno decide desviarse de un concepto técnico del CARF, deba explicar sus razones ante el Congreso y el CONFIS. Además, la regla debería anclar otros pasivos, como las vigencias futuras y deudas ocultas, que hoy no se contabilizan plenamente. En ese orden, la Mesa Fiscal recomienda limitar estrictamente el uso de la emergencia económica para evitar que el Ejecutivo suplante el debate democrático de impuestos en el Congreso. Asimismo, los expertos ven con preocupación la práctica de presentar proyectos de ley de presupuesto sin los ingresos asegurados, lo que genera una “dictadura fiscal” donde el gobierno termina expidiendo el presupuesto por decreto si no hay acuerdo. La propuesta es eliminar la posibilidad de presentar presupuestos desfinanciados. Además, consideran que es urgente pasar del modelo actual (funcionamiento vs. inversión) a uno de presupuesto por programas y resultados, lo que permitiría una verdadera rendición de cuentas sobre la calidad del gasto.