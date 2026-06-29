Prográmese | Estos son los duelos de dieciseisavos del Mundial: día, hora y dónde ver los partidos de esta semana

Arrancaron los 16avos de final del Mundial Norteamérica 2026, fase que irá hasta el viernes 3 de julio, y el primer ganador fue Canadá sobre Sudáfrica por 1-0. Los anfitriones vencieron de forma agónica en el segundo minuto de reposición, gracias al tanto de Stephen Eustáquio.

De esta manera, Canadá se convirtió en el primer clasificado a octavos de final, en una ronda que tendrá los otros 15 duelos entre lunes y viernes.

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Precisamente, este lunes, la jornada inicia con Brasil vs. Japón (12:00 m.) que promete emociones y gran nivel, pues los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen la ilusión de avanzar, pero al frente tendrán un rival que los venció en octubre de 2025 por 3-2 en un amistoso.

Luego (3:30 p.m.) vendrá el duelo Alemania-Paraguay. Los teutones vienen heridos por la derrota que les propinó Ecuador. La fecha cierra con Países Bajos-Marruecos (8:00 p.m.).

Así pues, el Mundial entró en otra etapa vibrante y despiadada: los duelos de eliminación directa. El diseño permite trazar la exigente ruta que afrontará Colombia y vislumbrar los choques entre los pesos pesados del fútbol.

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Colombia ya tiene la mente puesta en Ghana, el viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. De superar el exigente examen ante las “Estrellas Negras”, avanzaría a los octavos de final (7 de julio), instancia donde mediría fuerzas contra el ganador de la serie entre Suiza y Argelia.

Si la lógica impera en las llaves del continente, el panorama se tornará de alta tensión en los cuartos de final el 11 de julio. Si Colombia sigue firme y Argentina cumple con los pronósticos -superando primero a las Islas de Cabo Verde y luego su respectivo escollo en octavos-, el planeta presenciará un superclásico sudamericano por un cupo entre los cuatro mejores.

Por otra parte, Brasil quedó sembrada en el extremo opuesto y un hipotético choque frente a Colombia solo podría darse en la semifinal del 15 de julio.