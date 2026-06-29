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Prográmese | Estos son los duelos de dieciseisavos del Mundial: día, hora y dónde ver los partidos de esta semana

Entre lunes y viernes se disputarán los otros 15 juegos de la segunda fase del Mundial de Norteamérica, para definir las llaves de octavos. Canadá fue el primero en asegurarse.

  • La selección anfitriona de Canadá fue la primera en confirmarse en la siguiente ronda, los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO TOMADAX@FIFAcom
    La selección anfitriona de Canadá fue la primera en confirmarse en la siguiente ronda, los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO TOMADAX@FIFAcom
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Arrancaron los 16avos de final del Mundial Norteamérica 2026, fase que irá hasta el viernes 3 de julio, y el primer ganador fue Canadá sobre Sudáfrica por 1-0. Los anfitriones vencieron de forma agónica en el segundo minuto de reposición, gracias al tanto de Stephen Eustáquio.

De esta manera, Canadá se convirtió en el primer clasificado a octavos de final, en una ronda que tendrá los otros 15 duelos entre lunes y viernes.

También le puede interesar: La Selección Colombia tiene traje de candidata a pelear el Mundial: llegará fortalecida a los “mata-mata” con Ghana

Precisamente, este lunes, la jornada inicia con Brasil vs. Japón (12:00 m.) que promete emociones y gran nivel, pues los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen la ilusión de avanzar, pero al frente tendrán un rival que los venció en octubre de 2025 por 3-2 en un amistoso.

Luego (3:30 p.m.) vendrá el duelo Alemania-Paraguay. Los teutones vienen heridos por la derrota que les propinó Ecuador. La fecha cierra con Países Bajos-Marruecos (8:00 p.m.).

Así pues, el Mundial entró en otra etapa vibrante y despiadada: los duelos de eliminación directa. El diseño permite trazar la exigente ruta que afrontará Colombia y vislumbrar los choques entre los pesos pesados del fútbol.

Vea además: El anfitrión sigue en competencia: Canadá es el primer clasificado a octavos de final del Mundial

Colombia ya tiene la mente puesta en Ghana, el viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. De superar el exigente examen ante las “Estrellas Negras”, avanzaría a los octavos de final (7 de julio), instancia donde mediría fuerzas contra el ganador de la serie entre Suiza y Argelia.

Si la lógica impera en las llaves del continente, el panorama se tornará de alta tensión en los cuartos de final el 11 de julio. Si Colombia sigue firme y Argentina cumple con los pronósticos -superando primero a las Islas de Cabo Verde y luego su respectivo escollo en octavos-, el planeta presenciará un superclásico sudamericano por un cupo entre los cuatro mejores.

Por otra parte, Brasil quedó sembrada en el extremo opuesto y un hipotético choque frente a Colombia solo podría darse en la semifinal del 15 de julio.

InfogrÃ¡fico
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Un “cuadrante de la muerte”

El flanco izquierdo del cuadro concentró una cantidad alarmante de trofeos mundialistas, configurando lo que los analistas denominan el “cuadrante de la muerte”. En la esquina superior izquierda, Alemania (se mide a Paraguay) y Francia (rivalizará con Suecia) avanzan en una ruta de colisión inminente. Si ambos colosos europeos solventan sus compromisos de dieciseisavos y libran con éxito los octavos, se verán las caras en unos cuartos de final el 9 de julio.

Un poco más abajo, en el sector inferior izquierdo, el aroma a clásico europeo es innegable. Si España logra descifrar a Austria y la Portugal de Cristiano Ronaldo hace lo propio en un fortísimo duelo ante Croacia el 2 de julio, ibéricos y lusos se encontrarán cara a cara en los octavos de final el 6 de julio, garantizando la eliminación prematura de uno de los candidatos al título.

Asimismo, las selecciones de África quedaron distribuidas estratégicamente para desafiar el poderío americano. Además de Ghana y Cabo Verde, ante Colombia y Argentina, Marruecos buscará poner a prueba el prestigio de los Países Bajos.

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