El reloj de la iglesia de Marinilla se quedó “congelado” justo cuando ocurrió el terremoto

El fuerte sismo que estremeció a Antioquia este lunes 10 de agosto dejó imágenes de angustia, daños materiales y evacuaciones, pero también una escena que llamó especialmente la atención de los habitantes de Marinilla: el reloj ubicado en el parque principal quedó detenido justo en el momento en que ocurrió el movimiento telúrico.
Una publicación difundida en redes sociales muestra el reloj con sus manecillas inmóviles, marcando la hora en la que el sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se sintió con fuerza en diferentes regiones del país.
La imagen llamó la atención de los habitantes por la coincidencia entre la hora que quedó registrada en el reloj y el momento del temblor. El fenómeno, sin embargo, no significa que el tiempo se haya detenido, sino que puede estar relacionado con el efecto de las vibraciones sobre los mecanismos de relojes.
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