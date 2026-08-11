Escuchando voces bajo los escombros: así continúa la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Pereira

Pereira ha sido una de las zonas más afectadas luego del terremoto que sacudió a Colombia. Allí se han perdido varias vidas y varias edificaciones se desplomaron o presentaron graves daños. Los rescatistas han avanzado entre los escombros buscando sobrevivientes.

Entre la noche del lunes, 10 de agosto, y la madrugada del martes, 11 de agosto, alrededor de 267 rescatistas entre personal de Pereira y equipos de refuerzo que llegaron a la ciudad desde otras partes del país sostuvieron las labores de rescate e identificación de posibles sobrevivientes.

En esa labor, los organismos de socorro han realizado labores de llamado y escucha en las zonas críticas, pues en medio del silencio de la noche, buscan detectar los sonidos de aquellas personas con vida que aún permanezcan bajo los escombros.

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Una de esas labores ocurrió entre las carreras séptima y octava en la Calle 21. Allí, según se evidenció en un video compartido por Blu Radio, socorristas estaban escuchando voces en medio de las deterioradas edificaciones.