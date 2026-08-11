Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Escuchando voces bajo los escombros: así continúa la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Pereira

En la capital risaraldense ya hay más de 70 fallecidos. Más de 200 rescatistas han hecho labores de llamado en zonas críticas.

  • En la noche, ciudadanos se reunieron en un punto con grúas y en cadena para remover escombros y en otro lado habían rescatistas escuchando voces para identificar sobrevivientes. Fotos: Capturas video Blu Radio y redes sociales
    En la noche, ciudadanos se reunieron en un punto con grúas y en cadena para remover escombros y en otro lado habían rescatistas escuchando voces para identificar sobrevivientes. Fotos: Capturas video Blu Radio y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Pereira ha sido una de las zonas más afectadas luego del terremoto que sacudió a Colombia. Allí se han perdido varias vidas y varias edificaciones se desplomaron o presentaron graves daños. Los rescatistas han avanzado entre los escombros buscando sobrevivientes.

Entre la noche del lunes, 10 de agosto, y la madrugada del martes, 11 de agosto, alrededor de 267 rescatistas entre personal de Pereira y equipos de refuerzo que llegaron a la ciudad desde otras partes del país sostuvieron las labores de rescate e identificación de posibles sobrevivientes.

En esa labor, los organismos de socorro han realizado labores de llamado y escucha en las zonas críticas, pues en medio del silencio de la noche, buscan detectar los sonidos de aquellas personas con vida que aún permanezcan bajo los escombros.

Lea también | Sismo: 8 horas llevan atrapadas 16 personas en el Megacable de Pereira

Una de esas labores ocurrió entre las carreras séptima y octava en la Calle 21. Allí, según se evidenció en un video compartido por Blu Radio, socorristas estaban escuchando voces en medio de las deterioradas edificaciones.

Los rescates no solo se dieron en esta parte de la capital risaraldense, pues dese más temprano, grupos de ciudadanos se juntaron en el parque La Libertad para encontrar personas bajo los escombros. En esta zona de Pereira los civiles estaban apoyando con grúas y dándole agua a los rescatistas.

Estas movilizaciones han sido en respuesta a una tragedia que hasta el momento deja en Pereira a 72 fallecidos y 37 personas reportadas como desaparecidas. Tras concluir la noche, en las primeras horas del 11 de agosto se habló por parte de la Alcaldía de 15 personas atrapadas.

En la capital de Risaralda las autoridades han habilitado la línea 316 478 1821 correspondiente a la Cruz Roja de Pereira para que las personas informen sobre posibles desaparecidos. Asimismo, hay 6 albergues habilitados en el Coliseo Mayor, parque El Vergel, parque El Oso, el estadio Mora Mora, el parque Olaya Herrera y la Plaza de Ferias.

Respecto a la infraestructura, la Alcaldía ha reportado que hay 66 edificaciones con colapso total, 26 edificaciones con colapso parcial y cientos de viviendas afectadas. También se atendieron 3 incendios luego del temblor.

Siga leyendo | “Todo cayó antes de que pudiera sacarla”: Pereira destruida tras el terremoto

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde están buscando sobrevivientes entre los escombros en Pereira?
Los rescatistas realizan labores de búsqueda en diferentes puntos críticos de Pereira. Una de las zonas señaladas está entre las carreras séptima y octava, en la Calle 21, donde fueron escuchadas posibles voces entre las edificaciones deterioradas.
¿Cuántas edificaciones colapsaron en Pereira por el terremoto?
La Alcaldía de Pereira reportó 66 edificaciones con colapso total y 26 con colapso parcial, además de cientos de viviendas afectadas. También fueron atendidos tres incendios después del terremoto.
¿Dónde están ubicados los albergues para afectados por el terremoto en Pereira?
Pereira habilitó seis albergues en el Coliseo Mayor, parque El Vergel, parque El Oso, estadio Mora Mora, parque Olaya Herrera y Plaza de Ferias, destinados a atender a personas afectadas por la emergencia.

Temas recomendados

Terremotos
Cruz roja
Emergencias
Temblor de tierra
sismo
Heridos
Rescate
Víctimas
Terremoto en Colombia
Colombia
Risaralda
Pereira
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos