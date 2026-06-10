Portugal sufrió en su último partido amistoso antes de enfrentar a Colombia en el Mundial: venció 2-1 a Nigeria

Portugal ultimó su preparación para el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio) con una victoria 2-1 sobre Nigeria este miércoles en un amistoso en Leiría (centro de Portugal), donde Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar pese a sus repetidos intentos. El atacante del Chelsea Pedro Neto abrió el marcador con un disparo cruzado con la zurda (1-0, minuto 23’), pero Nigeria devolvió la igualdad al marcador gracias a Akor Adams, que consiguió irse de tres defensas lusos para introducir el balón entre las piernas del arquero Diogo Costa (1-1, 38’). El extremo de la Juventus Francisco Conceiçao dio la victoria a la Seleçao con un disparo cruzado con la pierna izquierda (2-1, 75’).

Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, falló varias buenas ocasiones y no pudo despejar las dudas que persisten sobre sus posibilidades en el Mundial, que afronta ya con 41 años. Ya en el inicio del partido, CR7 tuvo una gran oportunidad de anotar, en el 9’, pero envió desviado tras recibido de Nelson Semedo.

El capitán de los portugueses envió luego por encima del larguero (34’) de cabeza y en el 50’ tiró fuera con la izquierda, cuando tenía todo a favor ante el arquero nigeriano. Lea: Increíble, pero cierto: una boleta para el partido entre Colombia y Portugal en Miami cuesta desde $7 hasta $200 millones El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, pudo contar ya con su plantel al completo, con la presencia en el partido de los cuatro jugadores del país que ganaron la Liga de Campeones europea con el Paris Saint-Germain.