Por los caminos de Oriente pasaron la Colonización, la Independencia y el desarrollo de Antioquia

De las rutas coloniales a las dobles calzadas y túneles, la historia del Oriente antioqueño es el reflejo de cómo los caminos moldearon la identidad y el progreso regional. Así lo señala la historia, porque antes de que Medellín se consolidara como el gran centro económico, el Oriente ya era el territorio por donde transitaban el transporte, el comercio, los ejércitos y las ideas que le dieron forma al departamento.
Desde finales del siglo XVIII, y desde su rincón más alejado, esta región se convirtió en la puerta de entrada a Antioquia y en el escenario donde se gestaron algunos de los episodios políticos, económicos e históricos más trascendentales del país.
La “clínica” de los aviones y 800 empresas: el millonario ecosistema que despega alrededor del aeropuerto de Rionegro
Y para la muestra un botón: una vía arteria del comercio del departamento –como la Autopista Medellín-Bogotá– discurre casi por el mismo corredor que hace más de dos siglos transitaban las recuas de mulas que subían y bajaban desde y hacia el río Nare llevando desarrollo a esta subregión y al resto del departamento.