Con doblete de Cristiano, Portugal goleó a Uzbekistán y se acomodó en el Mundial; Colombia, su siguiente rival

Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal dijo presente en el Mundial y venció 5-0 a Uzbekistán este martes, en su segundo duelo mundialista disputado en Houston, donde el Comandante se consagró como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

Entérese: Colombia busca ante Congo el boleto anticipado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde verlo?

Los goles portugueses llegaron con Ronaldo a los 6 y a los 39 minutos, una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17’), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87’) y un autogol de Abdukodir Khusanov (60’).