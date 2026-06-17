¿Por qué todos están usando guayos fucsias en el Mundial? Esto es lo que hay detrás de esta tendencia

El Mundial 2026 ha marcado una tendencia sobre los pies de sus protagonistas, los jugadores. Así como hace años era común ver a estrellas destacar en la cancha con sus guayos negros, este año parece que otro color se tomó la moda de los botines: el fucsia. No es una marca, ni dos. Nike, Adidas, Puma, New Balance y Skechers han lanzado sus colecciones para este verano basados en una paleta similar de colores, diferenciándose por pequeños detalles y teniendo visibilidad ante las cámaras de uno de los eventos deportivos con mayor audiencia en el mundo. Lea también: El trono de Klose tambalea ante la batalla goleadora de Messi, Mbappé y Kane en el Mundial 2026

Inclusive, a pesar de que en los combinados nacionales hay jugadores que usan diferentes patrocinadores para sus guayos, parece dar la ilusión a la hora de salir a la cancha que la uniformidad no solo va en la camiseta, pantaloneta, y medias sino que el calzado parecer también ser parte de esa indumentaria uniforme con la que cada futbolista busca dejar en alto la bandera de su país.

10 de los 11 jugadores titulares de Bélgica salieron ante Egipto con botines fucsias. Foto: Xinhua

Ante ese detalle, aficionados se han preguntado si fue un acuerdo entre las marcas o si hay algo más detrás de la elección de ese color para que las marcas sacaran en pleno mundial las colecciones de similar paleta.

Las razones detrás de los guayos fucsia en el Mundial 2026

El dominio del color fucsia en este verano tiene su origen en las predicciones de Worth Global Style Network (WGSN), quien es la empresa líder a nivel mundial sobre pronósticos en tendencias de consumo, convirtiéndola en una autoridad de la moda. Desde mayo de 2024, los expertos en tendencias identificaron al Electric Fuchsia como uno de los cinco colores clave para la temporada primavera/verano 2026. Para la firma, este tono, descrito como un neón vivo entre el rosa y el morado, evoca actitudes progresistas y ofrece una sensación de “escape” y ligereza necesaria en el contexto social actual.

Sin embargo esta no es la única razón. Expertos en calzado deportivo han resaltado que el fucsia es el color que genera el mayor contraste sobre el verde del césped, siendo esto un beneficio para las marcas porque mejora la visibilidad del producto en tomas abiertas, repeticiones y planos cerrados.

El color fucsia hace que ante cualquier disputa en la cancha, destaquen sobre el contraste del verde del terreno. Foto: Xinhua

También, los expertos en marketing sostienen que es un color que resalta en plataformas digitales, facilitando la identificación del calzado por parte de los consumidores.

El fucsia, según expertos en marketing, permite resaltar el producto. Foto: Xinhua

¿Qué han dicho las grandes marcas sobre el uso del fucsia en sus botines?

Sobre esta tendencia, las grandes marcas se han pronunciado explicando las razones de sus diseños y lo que buscan con estos. La confianza, la nostalgia y la exclusividad hacen parte de las razones de estas compañías. En el caso de Nike, según le confirmaron al diario El Argentino, este color tiene un efecto sicológico en los futbolistas, pues los colores brillantes y vibrantes “les da confianza” a los jugadores al entrar al campo.

Para empresas como Nike, el color fucsia en los guayos le da confianza a los futbolistas. Foto: Xinhua

Por el lado de Puma, según sus sitios oficiales, la elección de este color es un tributo a una colección de guayos disparejos o mismatched que la marca lanzó en 2014. La marca diseñó su colección con esa paleta para resaltar en el escenario más grande del fútbol. Adidas por su parte ha seguido con la estrategia de apostar por el fucsia eléctrico y el magenta para sus colecciones masivas. New Balance y Skechers también se basaron en las predicciones de WGSN.

Los estadounidense usando colores de la misma paleta de color en su debut ante Paraguay. Foto: Xinhua