¿Por qué todos están usando guayos fucsias en el Mundial? Esto es lo que hay detrás de esta tendencia

El Mundial 2026 ha marcado una tendencia sobre los pies de sus protagonistas, los jugadores. Así como hace años era común ver a estrellas destacar en la cancha con sus guayos negros, este año parece que otro color se tomó la moda de los botines: el fucsia.
No es una marca, ni dos. Nike, Adidas, Puma, New Balance y Skechers han lanzado sus colecciones para este verano basados en una paleta similar de colores, diferenciándose por pequeños detalles y teniendo visibilidad ante las cámaras de uno de los eventos deportivos con mayor audiencia en el mundo.
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