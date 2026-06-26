¿Por qué los partidos de la última fecha de los grupos se juegan a la misma hora? El encuentro que cambió la historia en los mundiales

En 96 años de los mundiales del fútbol, el certamen ha tenido cambios nacidos a partir de historias peculiares o que han dejado enseñanzas a sus organizadores. Uno de estos sucesos fue “La desgracia de Gijón”, que obligó a la FIFA a organizar los partidos de la última fecha de grupos a la misma hora.
Salvo los mundiales de Italia 1934 y Francia 1938, donde desde un principio hubo eliminación directa, en todos los torneos se ha utilizado en la primera ronda la fase de grupos, que suele organizar a los participantes en zonas de a cuatro equipos.
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Esta parte del formato persiste en el tiempo y en la actualidad los aficionados están acostumbrados a que en la primera y segunda fecha los partidos de un grupo suelen ser uno después del otro; sin embargo, esto cambia en la tercera fecha cuando hay una determinación de la FIFA para que estos comiencen a la misma hora.
La medida no siempre se aplicó, pues para que el máximo ente del fútbol tomara esta decisión hubo un molesto antecedente ocurrido en el Mundial España 1982, donde dos selecciones europeas protagonizaron un arreglo que se podría considerar que va en contra del espíritu del juego limpio.