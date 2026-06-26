¿Por qué los partidos de la última fecha de los grupos se juegan a la misma hora? El encuentro que cambió la historia en los mundiales

En 96 años de los mundiales del fútbol, el certamen ha tenido cambios nacidos a partir de historias peculiares o que han dejado enseñanzas a sus organizadores. Uno de estos sucesos fue “La desgracia de Gijón”, que obligó a la FIFA a organizar los partidos de la última fecha de grupos a la misma hora. Salvo los mundiales de Italia 1934 y Francia 1938, donde desde un principio hubo eliminación directa, en todos los torneos se ha utilizado en la primera ronda la fase de grupos, que suele organizar a los participantes en zonas de a cuatro equipos. Lea también: Fifa reporta récord de goles en el Mundial de Norteamérica, ¿cuántos se han marcado? Esta parte del formato persiste en el tiempo y en la actualidad los aficionados están acostumbrados a que en la primera y segunda fecha los partidos de un grupo suelen ser uno después del otro; sin embargo, esto cambia en la tercera fecha cuando hay una determinación de la FIFA para que estos comiencen a la misma hora. La medida no siempre se aplicó, pues para que el máximo ente del fútbol tomara esta decisión hubo un molesto antecedente ocurrido en el Mundial España 1982, donde dos selecciones europeas protagonizaron un arreglo que se podría considerar que va en contra del espíritu del juego limpio.

¿Qué fue la desgracia de Gijón?

El 25 de junio de 1982, en el estadio El Molinón, en la ciudad de Gijón, se enfrentaban las selecciones de Alemania Federal y Austria, quienes definían los clasificados del grupo 2 de ese Mundial. En un grupo que lo completaban los equipos de Argelia y Chile, hubo sorpresas desde la primera fecha. En la jornada inicial, los africanos dieron el golpe y le ganaron 1-0 a los alemanes, algo con lo que no contaban los germanos, que en la segunda fecha golearon a los sudamericanos 4-1. Los austriacos ganaron sus dos partidos, 1-0 a Chile y 2-0 a Argelia, en la segunda fecha. Debido a que hasta ese entonces los partidos en la última fecha no se jugaban a la misma hora e inclusive no era obligación programarlo el mismo día, un día antes se jugó el encuentro Argelia vs. Chile en Oviedo. Los argelinos consiguieron la victoria 3-2. Puede leer: ¿Ve partidos de noche y allá parece de día? Así es la diferencia horaria de Colombia con las sedes del Mundial 2026 Así las cosas, el único marcador, por puntos y diferencia de gol, que podría clasificar a Alemania y Austria, que jugaban en Gijón, era un 1-0 a favor de los germanos. Fue justamente lo que ocurrió hace 44 años en territorio español. Los austriacos y alemanes salieron al campo de juego con la información de lo ocurrido el día anterior y con el conocimiento del marcador que los beneficiaba. Al principio, el partido se disputó con intensidad; sin embargo, todo cambió al minuto 10 del primer tiempo, cuando el delantero Horst Hrubesch anotó el 1-0 a favor de Alemania Federal.

Según el registro de medios locales, a partir de ahí, durante 80 minutos, el partido se convirtió en un mero trámite donde los futbolistas dejaron de competir y se limitaron a darse pases intrascendentes para no generar peligro en las áreas contrarias. Así fue como se fue consumando el llamado “Pacto de Gijón” o “La desgracia de Gijón”. De acuerdo con imágenes conocidas de la transmisión en ese entonces, los espectadores, cansados de lo que estaban viendo, agitaron pañuelos blancos y desde las graderías empezó a sonar una voz que decía: “¡Argelia! ¡Argelia!”.

Debido a ese suceso, la selección argelina presentó una queja formal ante la FIFA; sin embargo, según registros de medios internacionales, el máximo ente del fútbol respondió que en sí en ese momento no se había violado ninguna regla. Tras este suceso, a partir de México 1986, la FIFA decidió que todos los partidos de la última fecha de la fase de grupos se jugarán en simultáneo, esto para evitar especulaciones en los resultados. Puede leer: Senegal goleó 5-0 a Irak y ahora espera clasificarse a 16avos como mejor tercero del grupo I: vea los goles

Argelia podría vengarse de Austria tras 44 años del Pacto de Gijón

El destino del fútbol mezcla nuevamente a Argelia y a Austria en un momento decisivo en una fase de grupos de un Mundial, sin embargo, esta vez los africanos no dependen de un tercero. El sábado, 27 de junio, a las 9:00 p. m., hora de Colombia, argelinos y austriacos se verán las caras en el cierre del grupo J y es el último partido de la fase de grupos. Si los africanos ganan, dejarían al combinado austriaco por fuera del certamen.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por otro lado, pese a que la FIFA ha evitado que lo ocurrido en España 1982 se repita, al ser el último partido de la fase de grupos, se podría dar “El Pacto de Kansas”, ya que conocerán la situación de los mejores terceros y, por ende, jugar para conseguir el empate, algo que dejaría a Austria en el segundo lugar y a Argelia como uno de los mejores terceros. Siga leyendo | Prográmese: estos son los primeros cruces de 16avos del Mundial que arranca este domingo 28 de junio Preguntas y respuestas