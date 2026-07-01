El dilema de Pékerman: lamenta que Colombia y Argentina no se crucen en la final del Mundial

La Selección Colombia se prepara con la mente puesta en su partido de 16avos contra el seleccionado de Ghana, por lo que será su cuarto desafío en este Mundial 2026, buscando superar su mejor participación, que fue llegar a cuartos de final en Brasil 2014. Le puede interesar: Video | Conmovedor abrazo de los referentes de Ecuador a Moisés Caicedo tras la eliminación en la Copa del Mundo Sin embargo, el liderato del grupo K, que lo obtuvo tras empatar con Portugal 0-0 en el último partido de la primera fase, dejó al equipo en una zona del cuadro que anticipa un escenario agridulce para un viejo conocido de ambas naciones: José Néstor Pékerman. El exjugador y estratega, de 76 años, lamentó recientemente que el orden de las llaves impida que colombianos y argentinos disputen la gran final del torneo que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Un duelo conocido y anticipado en cuartos: la final que no fue

Debido a la distribución de los clasificados, si ambos seleccionados avanzan en sus fases, el cruce se produciría en los cuartos de final. Para Pékerman, este escenario resulta inevitablemente divisivo en lo afectivo, aunque lógico desde el rendimiento deportivo. “Para mí va a ser un dolor. Pero también un duelo de mucha felicidad. Contento por el que gane y por el que pierda, voy a estar muy triste. Pero sería también justo”. El técnico que guió a Colombia a su histórica campaña en Brasil 2014 no ocultó su deseo de haber visto este enfrentamiento en la última instancia de la Copa del Mundo. Y es que si el conjunto colombiano hubiera avanzado como segundo de su zona, el camino habría permitido el choque directo por el título, ya que estaría en el otro lado de la llave; sin embargo, es una opción que ahora quedó completamente descartada por el fixture. “Me gustaría que, más que un cruce, jugaran la final, porque la final sería fantástico; si Argentina repite final, sería extraordinario, al igual que Colombia llegando a su primera final”, expresó el exentrenador colombiano al diario Olé.

Los lazos en los banquillos de ambos equipos