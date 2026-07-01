El dilema de Pékerman: lamenta que Colombia y Argentina no se crucen en la final del Mundial

La Selección Colombia se prepara con la mente puesta en su partido de 16avos contra el seleccionado de Ghana, por lo que será su cuarto desafío en este Mundial 2026, buscando superar su mejor participación, que fue llegar a cuartos de final en Brasil 2014.
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Sin embargo, el liderato del grupo K, que lo obtuvo tras empatar con Portugal 0-0 en el último partido de la primera fase, dejó al equipo en una zona del cuadro que anticipa un escenario agridulce para un viejo conocido de ambas naciones: José Néstor Pékerman.
El exjugador y estratega, de 76 años, lamentó recientemente que el orden de las llaves impida que colombianos y argentinos disputen la gran final del torneo que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.