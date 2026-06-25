Patrik Schick se retira de la selección checa tras el fiasco en el Mundial de Norteamérica 2026

El atacante Patrik Schick anunció su retirada de la selección de la República Checa, unas horas después del enorme fiasco del equipo, eliminado como colista del Grupo A del Mundial 2026 después de caer 3-0 ante México.

El jugador de 30 años del Bayer Leverkusen disputó los tres partidos de los checos en el Mundial norteamericano, donde su equipo solo sumó un punto, gracias a un empate ante Sudáfrica, y él no pudo firmar ningún gol.

También le puede interesar: Ecuador hizo la tarea y venció a Alemania para seguir con vida en el Mundial de Norteamérica

Schick había debutado con la selección absoluta de su país en 2016 y desde entonces marcó 26 goles en 56 partidos.

“Mi carrera internacional se cierra hoy”, escribió Schick en su perfil de Instagram.

“Esta decisión no es fruto de un impulso y no viene de la nada. Es una idea que he estado planteándome desde hace mucho tiempo”, añadió.