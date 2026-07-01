Prográmese | Este miércoles la emoción del Mundial arranca más temprano: hora y dónde ver los partidos

Este miércoles las emociones del Mundial de Norteamérica arrancan más temprano; desde las 11:00 a. m. se dará inicio a la jornada que definirá tres nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial de Norteamérica, que ya tiene en esa fase a Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos.

Este miércoles Inglaterra se enfrenta a República del Congo, Bélgica lo hará ante Senegal y Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina.

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A las 11:00 a.m., Inglaterra, una de las favoritas para el título, se enfrentará a República del Congo, en Atlanta, compromiso que se podrá ver en el país por Caracol, RCN y DirecTV con DGO y DAZN.