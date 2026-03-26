Colombia perdonó, Croacia no y frenó el invicto en los amistosos de la era Lorenzo. Vea los goles

Cuando se enfrenta a una selección del calibre de Croacia, los detalles más pequeños terminan siendo determinantes. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Colombia, que cayó 2-1 en el amistoso disputado en Orlando, en un partido que dejó sensaciones encontradas y varias lecciones de cara a lo que viene.

La Tricolor jugó prácticamente en casa. El estadio se tiñó de amarillo gracias al masivo acompañamiento de los hinchas colombianos, que convirtieron el escenario en una extensión del país. Durante la entonación del himno nacional, la emoción fue evidente: en las tribunas hubo lágrimas, orgullo y un ambiente que hacía presagiar una noche especial.

Y el inicio no pudo ser mejor. Apenas a los dos minutos, Colombia golpeó primero. Una gran proyección por la banda de Johan Mojica terminó en un centro al área que rozó Luis Suárez, lo suficiente para habilitar a Jhon Arias, quien no perdonó y puso el 1-0. Era el arranque soñado.

Pero Croacia, fiel a su estilo competitivo, reaccionó de inmediato. A los cinco minutos encontró el empate con un remate desde fuera del área de Luka Vuskovic. El balón se desvió entre Luis Suárez y Jhon Lucumí, cambiando la trayectoria y dejando sin opción a Camilo Vargas. Un golpe de mala fortuna que equilibró el marcador.

El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta, pero Colombia tuvo una oportunidad clarísima para retomar la ventaja. A los 27 minutos, nuevamente Luis Díaz fue protagonista y dejó solo frente al arco a Luis Suárez. Lo que parecía un gol seguro terminó en incredulidad: el delantero falló una ocasión prácticamente hecha. Una de esas jugadas que contradicen su gran temporada en el Sporting de Lisboa, donde ha sido protagonista absoluto. Paradójicamente, una de las más fáciles de sus 33 anotaciones en el año fue la que no pudo concretar.

Croacia, en cambio, no perdonó. Antes del descanso, Igor Matanovic capitalizó un error en la salida de Camilo Vargas, quien calculó mal su salto, y con un certero cabezazo puso el 2-1. La eficacia europea marcaba la diferencia.

También hubo mérito del arquero croata, que se lució con una atajada espectacular ante un remate de Luis Díaz.

En la segunda mitad, el equipo europeo mostró oficio. Se hizo fuerte en defensa, impuso su físico y manejó el ritmo del partido, cortando cualquier intento de reacción sostenida de Colombia. Incluso, estuvo cerca de ampliar la ventaja con dos disparos al palo de Musa.

Entre lo rescatable para Colombia estuvo el regreso de James Rodríguez, quien disputó 62 minutos importantes para recuperar ritmo competitivo. Luis Díaz, por su parte, volvió a ser desequilibrante y uno de los más insistentes en ataque.

Sin embargo, los aspectos a corregir son claros: errores individuales y colectivos en defensa, y la falta de contundencia en ataque, especialmente en jugadores como Luis Suárez, que deberá afinar su definición.

El técnico Néstor Lorenzo movió el banco en busca de soluciones y realizó ocho cambios en el segundo tiempo. De los ingresados, destacaron Juan Fernando Quintero, Carlos Gómez y Jhon Córdoba, quienes aportaron dinámica e intención ofensiva.

La derrota tiene un peso adicional en lo estadístico. En la era Lorenzo, Colombia no había perdido amistosos: acumulaba 15 victorias y 3 empates. Además, llevaba 15 años sin caer ante selecciones europeas, desde aquel 9 de febrero de 2011 frente a España. En ese lapso había enfrentado a rivales como Serbia, Bélgica, Grecia, Países Bajos, Eslovenia, Francia, Polonia, Inglaterra y Alemania, manteniendo el invicto.

Ahora, el equipo deberá pasar página rápidamente. El próximo desafío será ante Francia en Washington, un nuevo examen de alto nivel en el que Colombia buscará corregir errores y recuperar sensaciones.