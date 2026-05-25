Rafael Santos Borré y los otros jugadores que se quedaron por fuera del Mundial 2026 de Norteamérica

El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de los 26 elegidos para el Mundial de Norteamérica 2026, con la ausencia de varios futbolistas que hicieron parte del proceso y de la Eliminatoria Sudamericana.

La lista de los descartados es liderada por Rafael Santos Borré, el delantero del que Lorenzo mencionó que “lo llamé para hablarle de la decisión, no es fácil, pero entendió las razones por las que no está en la lista definitiva, ya que tengo que decantar por el presente de cada uno de los elegidos”.

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Es el segundo Mundial en el que Borré no es tenido en cuenta, ya que en Rusia 2018, aunque hizo parte de la Eliminatoria, no estuvo entre los elegidos por Néstor Pékerman para la cita mundialista.

Borré, quien hizo parte del equipo que quedó subcampeón de la Copa América en Estados Unidos 2024 y también había hecho parte en el tercer lugar de la Copa América de 2021 en Brasil, ha estado en las últimas tres Eliminatorias a Rusia 2019, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, pero no ha logrado debutar en la máxima cita.