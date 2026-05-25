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Rafael Santos Borré y los otros jugadores que se quedaron por fuera del Mundial 2026 de Norteamérica

Es la segunda vez que el delantero barranquillero se queda por fuera del Mundial; antes le había pasado en Rusia 2018.

  • El delantero barranquillero Rafael Santos Borré, no estará en el Mundial de Norteamérica, es la segunda vez que se queda por fuera de la máxima cita. FOTO GETTY
    El delantero barranquillero Rafael Santos Borré, no estará en el Mundial de Norteamérica, es la segunda vez que se queda por fuera de la máxima cita. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de los 26 elegidos para el Mundial de Norteamérica 2026, con la ausencia de varios futbolistas que hicieron parte del proceso y de la Eliminatoria Sudamericana.

La lista de los descartados es liderada por Rafael Santos Borré, el delantero del que Lorenzo mencionó que “lo llamé para hablarle de la decisión, no es fácil, pero entendió las razones por las que no está en la lista definitiva, ya que tengo que decantar por el presente de cada uno de los elegidos”.

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Es el segundo Mundial en el que Borré no es tenido en cuenta, ya que en Rusia 2018, aunque hizo parte de la Eliminatoria, no estuvo entre los elegidos por Néstor Pékerman para la cita mundialista.

Borré, quien hizo parte del equipo que quedó subcampeón de la Copa América en Estados Unidos 2024 y también había hecho parte en el tercer lugar de la Copa América de 2021 en Brasil, ha estado en las últimas tres Eliminatorias a Rusia 2019, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, pero no ha logrado debutar en la máxima cita.

Otras ausencias en la lista definitiva

Entre los jugadores que se quedaron por fuera de la lista definitiva y que estuvieron en el proceso de Néstor Lorenzo aparecen también Carlos Cuesta, Yerson Mosquera, Álvaro Angulo, Yáser Asprilla, Jhon Jáder Durán, Kevin Mier y Cristian Borja.

De ellos, Kevin Mier es el único que acaba de coronarse campeón con su club, teniendo un buen rendimiento, y hay que recordar que, antes de la lesión que sufrió en noviembre de 2025, había sido titular con Colombia en la Eliminatoria.

Lea también: Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

Mier fue titular con Colombia en los duelos de Eliminatoria ante Perú (0-0), Argentina (1-1) y Venezuela (3-6).

Estos son los no elegidos de la lista de 55 preseleccionados

Arqueros

Kevin Mier

Andrés Mosquera

Aldair Quintana

Defensas

Álvaro Angulo

Cristian Borja

Junior Hernández

Yerson Mosquera

Edier Ocampo

Juan David Cabal

Andrés Román

Johan Romaña

Volantes

Yáser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Juan Cuadrado

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

Delanteros

Rafael Santos Borré

Johan Carbonero

Edwuin Cetré

Jhon Durán

Stiven Mendoza

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Johan Carbonero

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