Neymar juega su cuarto mundial con Brasil y se une a Ronaldo Nazario, Cafú y más figuras en selecto listado

Aunque Brasil es el equipo más campeón de la historia en la Copa del Mundo con cinco títulos obtenidos, no es normal que un jugador de la canarinha tenga una carrera larga en la élite al nivel de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, dos jugadores que tienen seis mundiales a sus espaldas. Por el lado de los “garotos” ha sido complicada la longevidad en el deporte rey, por eso son contados los jugadores que disputaron cuatro mundiales, listado al que Neymar se unió recientemente. Neymar da Silva Santos Junior, mejor conocido como Neymar Jr., tiene una carrera envidiable para cualquier futbolista a pesar de sus constantes lesiones, las cuales le han frenado en momentos decisivos de su carrera y por las mismas que se puso en duda su capacidad para estar en el Mundial Norteamérica 2026. A pesar de todo esto, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lo convocó para jugar la Copa del Mundo.

Ney volvió a Brasil en 2025 para jugar con el Santos de Sao Paulo, equipo en el que debutó como jugador profesional en 2009 y con el cual ganó la Copa Libertadores siendo la máxima figura en 2011. El “Menino da Vila” debutó en el seleccionado brasileño el 10 de agosto de 2010 en un partido amistoso ante Estados Unidos con 18 años. Durante ese mismo año, la prensa local brasilera criticó a Dunga, quien era el entrenador de la verdeamarela en el Mundial de Sudáfrica, por no haber llevado al prometedor futbolista al torneo. Puede leer: Luis Díaz, en el top de los futbolistas que más opciones de juego crea en el Mundial 2026 En los mundiales, Neymar debutó en casa. La Copa del Mundo de Brasil 2014 fue la primera que disputó el astro brasileño con su país. El príncipe del fútbol ha disputado 14 partidos en cuatro ediciones de la máxima cita orbital con 8 goles y 4 asistencias.

¿Qué jugadores brasileños han disputado más Copas del Mundo?

Con las 4 presencias en Copas del Mundo, Neymar se une a Ronaldo Nazario, Cafú, Thiago Silva, Djalma Santos, Nilton Santos, Castilho y Leao como los jugadores con más representaciones de la canarinha en el torneo más prestigioso del fútbol mundial. Si Ancelotti convocaba para este torneo a Thiago Silva, el zaguero sería el brasileño con más presencias en mundiales. Brasil jugará el próximo lunes 29 de junio ante Japón por los dieciseisavos de final en Norteamérica 2026. Lea también: Luis Díaz, en el top de los futbolistas que más opciones de juego crea en el Mundial 2026 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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