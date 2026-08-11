¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a $20 billones

Colombia podría necesitar recursos equivalentes a cerca del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) para atender inicialmente las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, según una primera estimación de BTG Pactual.
El cálculo, de aproximadamente $20 billones (US$6.350 millones), corresponde a una aproximación inicial de los recursos necesarios para comenzar las labores de atención y reconstrucción, y no a una valoración definitiva de las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.
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Munir Jalil, economista en jefe para la región Andina de BTG Pactual, citado por Bloomberg, explicó que todavía es temprano para establecer el costo total de la emergencia. Sin embargo, consideró que el país debería contar inicialmente con una suma cercana al 1% del PIB para enfrentar sus efectos.
La emergencia ocurrió tres días después de la posesión del presidente Abelardo De la Espriella y llega en un momento en el que las cuentas públicas ya enfrentaban restricciones importantes.
“Sin lugar a dudas no hay plata”, señaló Jalil al analizar la capacidad fiscal disponible, según declaraciones citadas por Bloomberg.
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