Así avanza la recuperación de energía tras el terremoto: Chocó aún registra 20 % de afectación

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto afectó el servicio de energía en varias regiones del país. 24 horas después, los reportes muestran una reducción de las interrupciones, aunque el avance no ha sido igual en todos los departamentos.
Según el balance entregado por XM, con corte a las 8:00 de la mañana de este martes 11 de agosto, en el Valle del Cauca la afectación pasó del 70 % registrado inicialmente al 18,5 %. En Caldas, Quindío y Risaralda, el porcentaje se redujo del 82 % al 20 %, mientras que en Cauca y Nariño pasó del 44 % al 5 %.
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