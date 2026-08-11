7 aeropuertos de Colombia se recuperan tras el terremoto: Pereira sigue cerrado

La operación aérea avanza de manera gradual tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país, así lo hizo saber el Ministerio de Transporte.
Aunque la cartera de Transporte aclaró que Pereira, Buenaventura, Cartago y Manizales mantienen restricciones para vuelos comerciales.
También MinTransporte precisó que la situación de los aeropuertos continúa evolucionando luego del fuerte movimiento telúrico registrado el lunes en Chocó. Por su lado, la Aeronáutica Civil adelanta inspecciones y trabajos para determinar las condiciones de las terminales y avanzar en la recuperación de las operaciones.
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