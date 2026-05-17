Sebastián Guzmán sembró dudas sobre arbitraje y supuesta influencia de Nacional; luego se disculpó

La semifinal entre Atlético Nacional y Deportes Tolima no solo dejó polémica dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Tras la victoria del conjunto verdolaga en el duelo de ida de la Liga BetPlay, unas declaraciones del volante Sebastián Guzmán, hoy jugador del equipo pijao y con pasado en Nacional, generaron una fuerte controversia en el fútbol colombiano. Al finalizar el compromiso, Guzmán insinuó una supuesta influencia de Atlético Nacional sobre los árbitros del fútbol colombiano, comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

“Sabía que esto iba a pasar, yo vengo de allá (Atlético Nacional) y sé cómo es, lastimosamente son cosas que no nos incumben, no se pueden mencionar más por lo que ya saben...”, expresó el mediocampista ante los medios. Las palabras del futbolista fueron interpretadas por muchos aficionados y periodistas como una insinuación directa sobre presuntos favorecimientos arbitrales hacia el club antioqueño. De inmediato, en redes sociales comenzaron a exigirle pruebas que respaldaran sus afirmaciones, mientras otros calificaron sus declaraciones como irresponsables. Horas después del revuelo mediático, el propio Sebastián Guzmán publicó un comunicado en el que ofreció disculpas por sus palabras y aseguró que no fue su intención generar interpretaciones equivocadas ni afectar el nombre de Atlético Nacional o del arbitraje colombiano.