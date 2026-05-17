Sebastián Guzmán sembró dudas sobre arbitraje y supuesta influencia de Nacional; luego se disculpó

La semifinal entre Atlético Nacional y Deportes Tolima no solo dejó polémica dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Tras la victoria del conjunto verdolaga en el duelo de ida de la Liga BetPlay, unas declaraciones del volante Sebastián Guzmán, hoy jugador del equipo pijao y con pasado en Nacional, generaron una fuerte controversia en el fútbol colombiano.
Al finalizar el compromiso, Guzmán insinuó una supuesta influencia de Atlético Nacional sobre los árbitros del fútbol colombiano, comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.