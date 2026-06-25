Néstor Lorenzo analiza el reto ante Portugal y deja abierta la puerta a cambios

Con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, la Selección Colombia afrontará este sábado uno de sus desafíos más exigentes en la fase de grupos. La Tricolor se medirá ante Portugal, desde las 6:30 p.m. en Miami, en un duelo que definirá el primer lugar del Grupo K.
En la antesala del compromiso, el seleccionador Néstor Lorenzo evitó confirmar cambios en la formación titular y dejó claro que el planteamiento dependerá de las características del rival.
“Ya veremos cómo planteamos el partido, qué estrategia utilizamos”, manifestó el técnico argentino en rueda de prensa.
Lorenzo considera que Portugal presenta condiciones diferentes a los rivales que Colombia ha enfrentado hasta ahora en el torneo. La Selección ya superó 3-1 a Uzbekistán y posteriormente derrotó 1-0 a Congo, resultados que le permitieron asegurar de manera anticipada su presencia en la siguiente ronda.