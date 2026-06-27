José Manuel Restrepo liderará el empalme anticorrupción; Abelardo no irá a la Casa de Nariño hasta su posesión

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha empezado a hacer anuncios de cara a lo que será su gobierno a partir del 7 de agosto, cuando se posesione como jefe de Estado durante los siguientes cuatro años. El último anuncio tiene que ver con la primera misión que le ha encargado a su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
A través de un comunicado, De la Espriella confirmó que el economista, exministro de Hacienda, será el director del Empalme Anticorrupción y liderará la revisión integral del Estado durante la transición del gobierno.
El vicepresidente junto a su equipo deberán, según lo informado desde la campaña ganadora, “garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.