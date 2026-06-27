Sebastián Montoya estuvo a un giro de su primer triunfo en Fórmula 2, pero se le escapó en Austria

En una definición vibrante que se resolvió en la última vuelta, el piloto colombiano Sebastián Montoya estuvo a pocos metros de conquistar este sábado su primera victoria en el Campeonato Mundial de Fórmula 2, durante la carrera sprint del Gran Premio de Austria.

El hijo de Juan Pablo Montoya volvió a demostrar que atraviesa uno de sus mejores momentos en la categoría al ser protagonista de principio a fin en una competencia cargada de emoción.

Al volante del auto #11 de Prema Racing, el colombiano de 21 años lideró gran parte de las 28 vueltas, pero en el giro definitivo fue superado por el británico John Bennett (Trident), quien terminó llevándose la victoria.