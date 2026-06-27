“Cada minuto cuenta”: 17 países envían rescatistas a Venezuela mientras se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes

Los equipos internacionales de búsqueda y rescate entran en una carrera contra el reloj en Venezuela. A tres días de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país la noche del miércoles, las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los edificios colapsados disminuyen con el paso de las horas, mientras la comunidad internacional acelera el despliegue de personal especializado.

La Organización de las Naciones Unidas confirmó el viernes 26 de junio que al menos 17 países ya enviaron o movilizan equipos de rescate hacia las zonas afectadas, donde decenas de edificaciones quedaron reducidas a escombros, especialmente en La Guaira, el epicentro de la tragedia.

La urgencia responde a una realidad conocida en este tipo de desastres; las primeras 72 horas son determinantes para localizar sobrevivientes: “La prioridad absoluta es rescatar al mayor número posible de personas, al tiempo que se presta urgentemente asistencia sanitaria vital a los heridos”, afirmó Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Las primeras 72 horas son cruciales para salvar vidas”, señaló.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, Tom Fletcher, insistió en que toda la operación está enfocada en aprovechar esa estrecha ventana de tiempo: “La prioridad ahora mismo debe ser encontrar sobrevivientes y salvar al mayor número posible de personas”, declaró.

El funcionario relató que uno de los aspectos más impactantes de la emergencia son los testimonios de quienes aún aseguran escuchar voces bajo los edificios derrumbados. “Eso es inimaginable... Sabes que están ahí”, dijo: “Cada minuto cuenta”.

Con ese objetivo, la operación internacional continúa creciendo. Según la ONU, ya se encuentran desplegados decenas de equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, acompañados por centenares de rescatistas y perros entrenados para localizar personas atrapadas. Fletcher calificó la respuesta como “masiva” y anticipó que seguirán llegando más efectivos durante esta primera fase de la emergencia.

Los equipos ya presentes provienen de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos, mientras continúan desplazándose especialistas desde Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España, entre otros países.

Además del personal de rescate, la ayuda humanitaria también comienza a ingresar. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja despachó las primeras 17 toneladas de asistencia desde Panamá, con tiendas de campaña, mantas, kits de higiene y utensilios básicos para las familias afectadas.

Estados Unidos, por su parte, desplegó dos buques de guerra, aviones de transporte, helicópteros y anunció una ayuda de 150 millones de dólares. Washington también suspendió temporalmente algunas sanciones económicas durante cuatro meses para facilitar el ingreso de asistencia humanitaria.

“Allí donde haya sanciones, necesitamos exenciones humanitarias”, afirmó Fletcher. “Hay que asegurarse de que nada impida que los artículos de primera necesidad lleguen a quienes los necesitan”.

La dimensión de la tragedia sigue creciendo. Las autoridades reportan al menos 920 fallecidos, mientras la ONU estima que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas. Fletcher reconoció que la cifra de víctimas mortales aumentará a medida que avancen las labores de búsqueda, ya que remover los escombros representa “una tarea enorme”.

El Comité Permanente Interinstitucional, que reúne a las principales organizaciones humanitarias del sistema de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, pidió un acceso humanitario “rápido y sin obstáculos”, al advertir que la comunidad internacional no puede permitir que la emergencia se convierta en “una tragedia humana aún mayor”.

Mientras tanto, familiares, vecinos y voluntarios continúan excavando entre montañas de concreto con la esperanza de encontrar señales de vida. Para miles de personas que esperan noticias de sus seres queridos, el paso de cada hora reduce las posibilidades de un rescate exitoso, en una emergencia donde, como resume la ONU, cada minuto cuenta.

*Redacción con información de AFP