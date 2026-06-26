Mundial de Norteamérica ya batió récord de asistencia y no ha terminado ni la fase de grupos

La Fifa sigue celebrando con las cifras positivas que está dejando el Mundial de Norteamérica no solo en temas deportivos y de competencia, sino en lo referente al espectáculo, por ello, resalta lo que se ha logrado hasta ahora, a falta de tres semanas más de competencia.

En esos logros, la Fifa resalta que el 25 de junio se registró el día con más aficionados en los estadios en la presente edición: 426.834 aficionados, para un promedio de 71.139 hinchas por juego en el día.

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A nivel general, la cifra ya alcanzó los 3.605.357 de espectadores, que dejan un promedio de más de 60.000 aficionados por partido, sin contar los 12 encuentros que se disputarán entre viernes y sábado en el cierre de la fase de grupos.