Mundial 2026: los récords históricos que están a punto de romperse en Norteamérica

Desde el momento en que ruede el Trionda en el estadio Ciudad de México (antiguamente estadio Azteca), el mundo del fútbol estará pendiente no solo del inicio del máximo torneo de selecciones, sino también de una edición que podría dejar varias marcas para la historia.
A partir del jueves, 11 de junio, se acaba la espera de cuatro años y en los países de México, Canadá y Estados Unidos comenzará la competencia por la Copa del Mundo, un título que hasta el momento ostenta Argentina, quien lo obtuvo en la edición de Catar 2022.
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Este mundial ya quedará en la historia por sus novedades, pues será la primera versión con 48 selecciones, siendo esta la tercera vez que la Fifa aumente el número de participantes. Con esto hay un aumento de partidos, pasando de 64 a 104, y un cambio en el formato, agregando una fase extra como los dieciseisavos de final.
Asimismo, también será la primera vez que una Copa del Mundo sea organizada por tres países, algo que rompe con la costumbre de que exista un país organizador. Solo en 2002 hubo una excepción con el mundial organizado por Corea del Sur y Japón. Para el 2030, por motivo de los 100 años de los mundiales, los anfitriones serán España, Portugal y Marruecos, pero Uruguay (sede del primer mundial), Argentina y Paraguay también recibirán algunos partidos.
Con estas particularidades y con el aumento de participantes, ya es infalible la superación de algunas marcas, mientras que otras ya tienen el riesgo de desaparecer una vez finalice este torneo.